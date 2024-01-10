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中國學者：若無法在九二共識基礎協商 不排除終止ECFA

記者陳宥菘／即時報導
中國涉台學者表示，若兩岸無法在「九二共識」基礎上恢復協商，中國勢必擴大中止ECFA早收清單，「甚至不排除由於實施條件與環境的惡化而終止ECFA的可能性」。（本報資料照片）
中國涉台學者表示，若兩岸無法在「九二共識」基礎上恢復協商，中國勢必擴大中止ECFA早收清單，「甚至不排除由於實施條件與環境的惡化而終止ECFA的可能性」。（本報資料照片）

繼對12項石化產品出手後，中國商務部9日表示，有關部門正研究進一步採取中止ECFA早期收穫農漁、機械、汽車零配件、紡織等產品關稅減讓等措施。中國涉台學者表示，若兩岸無法在「九二共識」基礎上恢復協商，中國勢必擴大中止ECFA早收清單，「甚至不排除由於實施條件與環境的惡化而終止ECFA的可能性」。

中國在去年12月15日認定台灣構成貿易壁壘，並在12月21日進一步公告中止ECFA早收清單裡12項石化產品關稅減讓。中國商務部9日又表示，因民進黨當局未採取任何有效措施，取消對中國的貿易限制，反而搞政治操弄，企圖栽贓甩鍋、迴避責任，有關部門正研究擴大中止ECFA早收清單。

新華社報導，中國社科院台灣研究所研究員張冠華表示，在中方中止部分產品關稅減讓後，「民進黨當局」沒有採取有效措施改正錯誤做法，反而借機進行政治操弄，加大營造反對和阻礙兩岸經貿交流與合作的氛圍，如今商務部9日的宣布可說是「對民進黨當局錯誤做法的堅決反制」。

上海交通大學台灣研究中心主任盛九元分析，台灣農漁、機械、汽車零配件等產品對中國市場的依賴度較高，一些農漁產品對中國市場的依賴度甚至接近100%。相關產品關稅減讓若中止，「台灣農漁民的利益直接受損，台灣業界也受到很大震動」。

針對兩岸經貿問題解方，盛九元認為，若兩岸無法在「九二共識」基礎上恢復協商，通過制度化平台清除台灣方面對中國設置的貿易障礙，中國有關部門為保護企業合法利益，勢將進一步擴大中止ECFA早收清單，「甚至不排除由於實施條件與環境的惡化而終止ECFA的可能性」。

他並強調，一旦ECFA終止，台灣相關行業「特別是傳統產業進入中國市場的正常通道會受阻，台灣經濟更是不可避免要受到嚴重衝擊」。

廈門大學台灣研究院教授唐永紅指出，由於「民進黨當局」頑固堅持「台獨」立場，拒不承認「九二共識」，破壞兩岸協商的基礎以及ECFA繼續實施的條件，使得經貿問題難以及時得到妥善解決。

他強調，只有回到「九二共識」的共同政治基礎上來，才能從根本上改善兩岸關係。

早前中國國台辦發言人陳斌華亦曾表示，ECFA是在「九二共識」的共同政治基礎上簽署實施的，任何問題都可在「九二共識」的基礎上，透過兩岸協商予以妥善解決。

另，除了早收清單的18項農漁產品關稅減讓可能喊停，新華社報導還引述消息稱，未來包括檳榔、帶魚等在內中國給予台灣的34種零關稅農漁產品將可能取消關稅優惠。

關稅 民進黨 商務部

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