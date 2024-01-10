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習近平：世界的未來 需要中美關係的穩定

記者林宸誼／即時報導
2012年，習近平擔任國家副主席時曾舊地重遊，並前往蘭德（左）家作客。（路透）
2012年，習近平擔任國家副主席時曾舊地重遊，並前往蘭德（左）家作客。（路透）

中國國家主席習近平指出，中美關係取得的成就，首要歸功於兩國人民的共同努力；中美關係繼續向前發展，更加需要依靠兩國人民。中美是世界上最大的發展中國家和已開發國家，這個星球的未來命運需要中美關係穩定下來、好起來。

新華社報導，習近平回覆信件給在愛阿華州的美國友人莎拉蘭德時表示，中美建交45年來，兩國關係經風歷雨，已成長為參天大樹，結出了合作之果，既造福了兩國，也惠及了世界。中美關係所取得的成就，首要歸功於兩國人民的共同努力；中美關係持續向前發展，更需要依靠兩國人民。

習近平強調，中美關係的未來在青年。他宣布今後5年邀請5萬名美國青少年來華交流學習，就是希望更多美國青少年能夠訪問中國，用自己的眼睛觀察中國，用自己的耳朵傾聽中國，用自己的腳步丈量中國，感受一個真實、立體、全面的中國，在兩國人民之間架起更多相知相親的橋樑。

習近平指出，中美是世界上最大的發展中國家和發達國家，這個星球的前途命運需要中美關係穩下來、好起來。中方願同美方一道努力，推動中美關係穩定、健康、可持續發展，為兩國人民謀求更多福祉，為國際社會提供更多公共產品，共同建設一個持久和平、普遍安全、共同繁榮、開放包容、清潔美麗的世界。

習近平在美國的友人莎拉蘭德，日前致信給習近平，表示習近平在美國友好團體聯合舉行的歡迎宴會上的講話廣受歡迎、鼓舞人心，其中未來5年邀請5萬名美青少年赴華交流學習令人振奮，希望馬斯卡廷高中也能參與這項計畫。

莎拉蘭德還提到，美中身為大國，應該攜手解決包括氣候變遷、糧食安全、毒品和區域衝突等問題，造福人類社會。

習近平 氣候變遷 愛阿華州

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