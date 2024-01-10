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復旦大學畢業生直接就業不到2成 超70%續深造

記者謝守真／上海即時報導
上海復旦大學9日發出《復旦大學2022-2023學年本科教學品質報告》指出，選擇繼續深造的學生佔比則佔畢業生總數的70.61%，而直接直接就業人數不到畢業生的兩成。（圖／取自財經網微博）
上海復旦大學9日發出《復旦大學2022-2023學年本科教學品質報告》指出，選擇繼續深造的學生佔比則佔畢業生總數的70.61%，而直接直接就業人數不到畢業生的兩成。（圖／取自財經網微博）

受經濟持續疲軟影洗，中國大專畢業生就業難度高。上海復旦大學近期公布最新數據顯示，該校大學畢業生直接就業人數占比為18.07%，為583人，不到畢業生的兩成。不過，選擇繼續深造的學生占比則占畢業生總數的70.61%。

據封面新聞報導，上海復旦大學9日發出《復旦大學2022-2023學年本科教學品質報告》。報告提到，截至2023年8月底，復旦大學持續進行畢業生就業品質調查。畢業生的調查顯示，86.55%的畢業生對求職結果表示滿意。而對雇主的調查則顯示，雇主對該校歷屆畢業生工作表現的整體滿意度超過98%。

此外，報告指出，復旦大學在評估該校畢業生工作能力時，雇主對畢業生「深厚的專業知識和技能」、「遵守職業規範和操守」、「持續專業學習的主動性」、「強大的行動力」等表現給予認可。

值得注意的是，隨著去年中國迎來最大大學畢業潮，境內青年的就業市場愈發嚴峻。中國宣布16至24歲青年失業率，從3月的19.7%一路走升至6月的21.3%，創下自2018年以來的最高值。直至8月中旬，中國國家統計局突然表示，即月起暫停發布青年失業率，並稱主要因勞動力調查統計需進一步健全優化。

此前，北京大學副教授張丹丹去年曾發文指出，2022年底的疫情對蘇州、崑山等地的製造業帶來了嚴重打擊，直到今年3月疫情過去以後，就業人數也只恢復到疫情前的三分之二。對此，她進一步推算，若將1,600萬「躺平」、「啃老」不工作的年輕人也計算進去，中國去年3月青年實際失業率可能已最高達到46.5%。

另，彭博去年7月報導，中國知名經濟學家劉元春曾示警，中國青年失業問題可能會持續10年，且短期內會不斷加劇。若中國當局處理不當，將會引發經濟領域之外的其他社會議題，甚至成為政治議題的導火線。「青年失業問題不單是週期性的問題，而是系統性的問題、趨勢性的問題。」

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