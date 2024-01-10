新冠疫苗全部停產？北京科興確認了

1月10日，一份名為「停發新冠計畫績效工資方案」的文件在網上傳播，落款為北京科興中維生技公司，其中提到公司新冠疫苗已全部停產，停發員工的新冠績效工資。（極目新聞）

1月10日，一份名為「停發新冠計畫績效工資方案」的文件在網上傳播，落款為北京科興中維生技公司，其中提到公司新冠疫苗 已全部停產，且公司目前也再無新冠疫苗銷售。 該公司10日確認科興的新冠疫苗確已停產，如果還需注射該產品，要詢問當地疾控中心是否有庫存 。目前中國各地仍有多款針對新株的疫苗可注射。

據極目新聞，科興公司人員確認，目前該公司科興的新冠疫苗確已停產，如果還需注射該產品，得詢問當地疾管中心，是否有庫存。 至於網傳「停發新冠計畫績效薪資方案」的真實性，對方表示不清楚，她只負責產品諮詢。

報導稱，先前已有廠商暫停新冠疫苗的生產。

去年4月，上藥康希諾「低成本營運通知」在網上傳播。通知內容顯示，決定4月4日起開始暫停產線生產，期限為180天。根據紅星新聞當時報導，康希諾患者接聽熱線工作人員介紹，上海這邊的新冠（疫苗）產線是暫時停止生產，總部這邊是沒有問題的。現在對新冠疫苗的需求量沒有那麼大了，所以是上海康希諾新冠（疫苗）的生產線是暫時停止生產了，不影響其他方面。

報導稱，目前中國各地還有多款新冠疫苗可注射。 登入一款名為「小豆苗」的疫苗注射預約小程式，發現長沙市還有新冠肺炎 疫苗（Vero）、新冠疫苗（腺病毒載體）和重組新冠疫苗（CHO）三種可供選擇。其中新冠肺炎疫苗（Vero）一項，沒有備註生產廠商的明細。

上海靜安區一家社區健康服務中心人員稱，當地早就沒有科興的新冠疫苗可注射了，但還有另一廠家生產的新冠疫苗可注射。不過，因為疫苗不是針對最新病毒株的，建議有需求的市民到其他社區健康服務中心，選擇XBB疫苗接種。

根據新華社先前報導，北京市疾管中心去年12月11日表示，冬春季節是呼吸道疾病高發季節，多種病原體共同流行，目前新冠病毒主要流行株是XBB及其亞分支。為因應今冬明春的感染情勢，北京市已於近期啟動對老年族群等重點族群實施含XBB變異株抗原成分新冠病毒疫苗接種工作。