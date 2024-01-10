我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新年助你好好健身 運動追蹤器大評比

邊境危機難辭其咎？共和黨眾議員推進彈劾梅奧卡斯

新冠疫苗全部停產？北京科興確認了

記者賴錦宏／即時報導
1月10日，一份名為「停發新冠計畫績效工資方案」的文件在網上傳播，落款為北京科興中維生技公司，其中提到公司新冠疫苗已全部停產，停發員工的新冠績效工資。（極目新聞）
1月10日，一份名為「停發新冠計畫績效工資方案」的文件在網上傳播，落款為北京科興中維生技公司，其中提到公司新冠疫苗已全部停產，停發員工的新冠績效工資。（極目新聞）

1月10日，一份名為「停發新冠計畫績效工資方案」的文件在網上傳播，落款為北京科興中維生技公司，其中提到公司新冠疫苗已全部停產，且公司目前也再無新冠疫苗銷售。 該公司10日確認科興的新冠疫苗確已停產，如果還需注射該產品，要詢問當地疾控中心是否有庫存 。目前中國各地仍有多款針對新株的疫苗可注射。

據極目新聞，科興公司人員確認，目前該公司科興的新冠疫苗確已停產，如果還需注射該產品，得詢問當地疾管中心，是否有庫存。 至於網傳「停發新冠計畫績效薪資方案」的真實性，對方表示不清楚，她只負責產品諮詢。

報導稱，先前已有廠商暫停新冠疫苗的生產。

去年4月，上藥康希諾「低成本營運通知」在網上傳播。通知內容顯示，決定4月4日起開始暫停產線生產，期限為180天。根據紅星新聞當時報導，康希諾患者接聽熱線工作人員介紹，上海這邊的新冠（疫苗）產線是暫時停止生產，總部這邊是沒有問題的。現在對新冠疫苗的需求量沒有那麼大了，所以是上海康希諾新冠（疫苗）的生產線是暫時停止生產了，不影響其他方面。

報導稱，目前中國各地還有多款新冠疫苗可注射。 登入一款名為「小豆苗」的疫苗注射預約小程式，發現長沙市還有新冠肺炎疫苗（Vero）、新冠疫苗（腺病毒載體）和重組新冠疫苗（CHO）三種可供選擇。其中新冠肺炎疫苗（Vero）一項，沒有備註生產廠商的明細。

上海靜安區一家社區健康服務中心人員稱，當地早就沒有科興的新冠疫苗可注射了，但還有另一廠家生產的新冠疫苗可注射。不過，因為疫苗不是針對最新病毒株的，建議有需求的市民到其他社區健康服務中心，選擇XBB疫苗接種。

根據新華社先前報導，北京市疾管中心去年12月11日表示，冬春季節是呼吸道疾病高發季節，多種病原體共同流行，目前新冠病毒主要流行株是XBB及其亞分支。為因應今冬明春的感染情勢，北京市已於近期啟動對老年族群等重點族群實施含XBB變異株抗原成分新冠病毒疫苗接種工作。

另根據每日經濟新聞報導，中國已經有多款XBB疫苗核准緊急使用。2023年6月，成都威斯克重組三價新冠病毒（XBB+BA.5+Delta變異株）三聚體蛋白疫苗在一定範圍內納入緊急使用。進入12月，神州細胞、康希諾、麗珠集團等公司也相繼發布了新冠疫苗被納入緊急使用的公告。

媒體報導，科興的新冠疫苗確認已經停產。（科興官網）
媒體報導，科興的新冠疫苗確認已經停產。（科興官網）

疫苗 新冠肺炎 Delta變異株

上一則

陝西村民燒垃圾 差點燒掉2000多年歷史的漢成帝延陵

下一則

復旦大學畢業生直接就業不到2成 超70%續深造

延伸閱讀

美中關係緊張之際 微軟北京實驗室面臨質疑

美中關係緊張之際 微軟北京實驗室面臨質疑
彭博：北京去年破紀錄與17國升級外交關係 習拉攏全球南方抗衡美勢力

彭博：北京去年破紀錄與17國升級外交關係 習拉攏全球南方抗衡美勢力
高端曾發重訊：政府要求保密 衛福部：一面之詞

高端曾發重訊：政府要求保密 衛福部：一面之詞
未打疫苗又有疾病 舊金山新增1流感死亡病例

未打疫苗又有疾病 舊金山新增1流感死亡病例

熱門新聞

近幾個月來，屢傳中國留學生被美方強制遣返。圖為美國海關執法人員工作中。(取材自大華網)

被關小黑屋 50小時噩夢… 中博士生來美遭遣返：學位黃了

2024-01-06 05:30
曾是「天才少年」的孫博士流浪美國16年。(視頻截圖)

復旦「流浪留美博士」被爆每周搭機到賭城 輸到破產、精神失常

2024-01-07 01:29
王先生上傳「流浪博士」的相關視頻。（取材自澎湃新聞網）

紐約「流浪博士」換新衣剪短髮 胡錫進曾酸：不花納稅人錢管美國人

2024-01-07 18:38
三聯生活週刊今天報導山東青島一社區去年12月發生外賣員因送餐糾紛遭社區保全刺死案。（截取自微博）

花百萬留學回國6年無業 送外賣6天被刺死…網友唏噓

2024-01-03 11:28
麻辣王子創始人張玉東的兒子張子龍（圖），稱父親20年來一直對他說家裡欠錢。（視頻截圖）

「家裡欠錢」 00後被爸騙了20年 突繼承過億家產 他這樣說…

2024-01-06 08:30
中國人民銀行連14個月買進黃金。（路透）

中國人民銀行為何連14個月買進黃金？

2024-01-07 08:55

超人氣

更多 >
領完金球最佳男主 他去In-N-Out慶祝被拍到 獎杯放桌上

領完金球最佳男主 他去In-N-Out慶祝被拍到 獎杯放桌上
「向民進黨黑金複合體宣戰」蕭萬長登3大報頭版廣告

「向民進黨黑金複合體宣戰」蕭萬長登3大報頭版廣告
華人喜歡私下換匯 遭警臥底逮捕 痛失10萬

華人喜歡私下換匯 遭警臥底逮捕 痛失10萬
4生肖2月有望升官加薪 屬豬將獲意想不到的機會

4生肖2月有望升官加薪 屬豬將獲意想不到的機會

前亞馬遜主管遭裁求職 28歲工程師主管聽一提問受衝擊：近乎卑微

前亞馬遜主管遭裁求職 28歲工程師主管聽一提問受衝擊：近乎卑微