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陝西村民燒垃圾 差點燒掉2000多年歷史的漢成帝延陵

記者陳宥菘／即時報導
漢成帝延陵9日因為村民燒垃圾，意外引燃陵墓上方的草。（圖／取自大皖新聞）
漢成帝延陵9日因為村民燒垃圾，意外引燃陵墓上方的草。（圖／取自大皖新聞）

具有2000多年歷史、位於中國陝西省咸陽市的「漢成帝延陵」驚傳起火燃燒！據報導，中國網上流傳著延陵起火的影片，可看見陵墓上方冒出橘黃色火光，更有黑色濃煙飄散。一名物管中心的工作人員事後證實，9日傍晚，因村民燒垃圾意外將陵墓上方的草給燒了。至於陵墓內的文物因為在地下，未有損傷。

綜合大皖新聞、新浪網報導，有中國網友9日晚間發布影片稱，看到咸陽市漢成帝延陵起火，並表示，「晚上風大，蔓延挺快的」，引起大批網友擔心文物安全。

陝西省西咸新區秦漢新城周陵文物管理中心一名工作人員10日證實，9日傍晚6點多有村民燒垃圾時把漢成帝延陵上面的草燒了，「因為當時有風，所以火比較大」。目前，縱火的村民已經移交派出所。

至於火警是否導致文物毀損？該工作人員表示，「因為文物保護主要是地下，著火沒有太大的影響」。該工作人員還說，陵區有安防系統，接下來會加強監控巡查，對陵區重點區域安排不定期巡查，防止火災發生。

延陵始建於漢成帝建始元年（西元前32年），當今位於陝西省咸陽市渭城區，是西漢第十二位皇帝成帝劉驁和孝成皇后許氏的合葬陵。延陵陵區由陵園與陪葬墓兩大部分組成，以陵園為中心，陪葬墓主要分布在陵區南部、東南部。其範圍東西約4.5公里、南北約4公里，總面積約18平方公里。

1956年，延陵被列入陝西省第一批重點文物保護單位。2001年6月，延陵由中國國務院列入第五批全國重點文物保護單位。2019年4月，延陵被中國國家文物局列入「中國世界文化遺產預備名單」。

漢成帝延陵位於陝西省咸陽市，迄今已有2,000多年歷史。（圖／取自微信）
漢成帝延陵位於陝西省咸陽市，迄今已有2,000多年歷史。（圖／取自微信）

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