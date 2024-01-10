賴清德提印太新局 國台辦：是台海風高浪急的危局

中國國台辦發言人陳斌華10日晚間回應稱，賴清德想創造的所謂「新局」，將是台海風高浪急的危局。（記者陳政錄／攝影）

民進黨 總統候選人賴清德 9日召開國際記者會，表示若他當選，中國大陸就有機會檢討對台政策，有助於印太創造新局面。對於賴的兩岸論述，中國國台辦發言人陳斌華10日晚間回應稱，賴清德想創造的所謂「新局」，將是台海風高浪急的危局，並抨擊賴清德再度宣揚台獨謬論，所謂「蔡英文 路線」就是台獨路線、對抗路線、害台路線。

國台辦10日晚間發布發言人陳斌華「答記者問」，回應賴清德在國際記者會上，表示將延續總統蔡英文「外交、國防及兩岸穩健政策」，認為若他當選將有助於印太創造新局面，並就兩岸交流合作說，只要對等尊嚴，台灣的門永遠敞開等等發言。

陳斌華說，近8年來兩岸關係急轉直下、由和平發展變成緊張對立的事實充分證明，所謂「蔡英文路線」就是台獨路線、對抗路線、害台路線，是台灣兵凶戰危、社會撕裂對立、民眾利益受損的禍根亂源。

他表示，賴清德聲稱將延續這樣一條「路線」，就是要接著走謀「獨」挑釁的邪路、對立對抗的老路，讓台灣離和平、繁榮越來越遠，離戰爭、衰退越來越近。

陳斌華說，不惟如此，這個頑固的「台獨工作者」先前妄想「走入白官」、拋出「中華民國災難說」，昨日又在記者會上再度宣揚台獨謬論。這一切都表明其倘若上台，將進一步推動台獨分裂活動。賴清德想創造的所謂「新局」，將是台海風高浪急的危局。

陳斌華表示，台獨與台海和平水火不容，與台灣同胞利益福祉背道而馳。只有台海地區和平穩定、兩岸關係和平發展，台灣同胞才能過上和平、安寧、富足的好日子。

他最後說，衷心希望廣大台胞認清民進黨台獨路線的極端危害性和賴清德引發兩岸對抗衝突的極端危險性，在兩岸關係何去何從的十字路口，作出正確選擇，共創同胞友愛互助、兩岸繁榮發展的新局。