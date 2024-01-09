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國際航線復甦慢 中國民航2023年虧損近42億美元

記者黃雅慧／即時報導
民航局預估，2024年中國國際航線恢復到2019年的八成。圖為中國東方航空2023年使用中國商飛全球首架交付的C919大型客機，從上海飛往北京，開啟首次商業載客飛行。 （中新社）
民航局預估，2024年中國國際航線恢復到2019年的八成。圖為中國東方航空2023年使用中國商飛全球首架交付的C919大型客機，從上海飛往北京，開啟首次商業載客飛行。 （中新社）

第一財經報導，中國民航2023年虧損近人民幣300億元（約42億美元）。為此，中國民航局在內部會議上為2024年定下了「行業整體盈利」的目標。而2023年未能扭虧的原因在於國際線市場復甦緩慢，業內人士認為2024年民航能否扭虧，國際航線市場的恢復速度有重要的決定作用。

報導指出，中國民航局長宋志勇在剛剛召開的2024年民航工作會上透露，2023年中國民航全行業大幅減虧人民幣1,872億元。2022年中國民航全行業虧損達2,160億元。估算下來，民航在2023年還是虧了近300億元。

2020年到2022年的疫情三年，民航業累計虧損近人民幣4,000億元。進入2023年，中國國內航空市場隨著疫情的放開迅速復甦，國內航線客運規模已經超過了疫情前水平，比2019年增長1.5%。

但國際客運則未能有如此復甦景象。2023年，中國民航的國際客運航班整體只恢復至2019年的37.5%，從年初的不足10%到年末的55.8%。國際航線無法恢復，代表大量原本要執飛國際遠程航線的寬體機要回到國內市場「內卷」，也影響了航空公司的票價水平和飛機利用率以及客座率。

人民網報導，中國民用航空局數據顯示，至2023年底，中國國際客運定期航班恢復至每周4,782班（每個往返記為1班），約為疫情前的62.8%。其中，中方航空公司執行3,223.5班，佔比67%，恢復至疫情前約73.5%﹔外國航空公司執行1,558.5班，佔比33%，恢復至疫情前約48.1%。

宋志勇在工作會上表示，「隨著中國居民消費從疫後恢復轉向持續擴大，新型城鎮化和鄉村振興統籌推進，對民航的有效需求將進一步擴大，我國國內客運將繼續穩定增長，預計全年國內航線旅客運輸量將達6.3億人次，超過2019年7.7個百分點，春運、暑運、國慶等旺季表現更加令人期待」

此外，民航局預計2024年國際客運市場將加快恢復，到2024年底每周達6,000班左右，恢復至疫情前約80%。民航局綜合司副司長孫文生透露，目前民航局已經要求各航空公司在確保運行安全的基礎上根據市場需求加大國際航線，特別是周邊國家航線的運力投入，加快恢復國際航班。

此前澎湃新聞報導，中國4日召開「全國民航工作會議」，宣告要推進中美直航航班大幅增加。新華社報導指出，民航局數據顯示，中美定期直飛客運航班已增加至每周63班。

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