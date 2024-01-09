台灣選戰倒數計時 解放軍東部戰區舉行年度開訓動員大會

圖為解放軍東部戰區海軍某艦載直升機團機隊。（取自東部戰區微信公眾號）

台灣選戰進入最後倒數計時，解放軍 東部戰區9日上午發布消息稱，新年伊始，東部戰區海軍某艦載直升機團隆重舉行2024年度開訓動員大會，強調「全體官兵精神飽滿、鬥志昂揚，吹響新年度練兵備戰衝鋒號」，並稱「訓令即號令，開飛即開戰」。

此外，浙江海事局8日也發布航行警告，1月8日至9日每天10時至15時，東海部分水域將進行實彈射擊訓練，禁止駛入。

不過前述兩項演訓應屬例行性訓練，對台灣並無實質威脅。根據我國防部 每日公布的解放軍台海周邊海、空域動態來看，共軍近期在台海周邊的行動相對克制。

國防部指出，8日6時至9日6時，偵獲共機10架次（其中進入西南空域2架次）、共艦4艘次，持續在台海周邊活動。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

此外，8日1153、1358、1936及2024時偵獲大陸空飄氣球 各1枚，逾越海峽中線。

紐約時報日前報導，中國氣球飛過台灣上空的目擊事件激增已引來台灣軍方注意，但這些氣球似乎不會對台灣構成直接的軍事威脅，台灣官方此前也很少有關於中國氣球活動的報告。

關於解放軍東部戰區海軍某艦載直升機團2024年度開訓動員大會，根據解放軍東部戰區微信公眾號消息，此次訓練項目包括：編隊飛行、野外機動和模擬特情處置等。

「以新年度開飛為起點，該團將按照『集中抓強化訓、統籌抓全員訓、嚴實抓安全訓」思路」，全面強化部隊實戰實訓、高效練兵的訓練理念，突出從難從嚴、從實戰出發摔打部隊，將戰的標準貫通基礎訓練全過程，進一步提升練兵備戰質效。