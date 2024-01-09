中國反腐大片揭人行副行長范一飛的斂財之道

中國反腐大片揭人行副行長范一飛「官商雙贏」暗道。（取自澎湃新聞）

中央廣播電視總台央視綜合頻道9日晚間播出年度反腐大片《持續發力 縱深推進》第四集《一體推進三不腐》，其中披露了人行副行長范一飛貪腐案的細節。

中國人民銀行（下稱央行 ）原黨委委員、副行長范一飛於2022年11月落馬，成為黨的二十大之後被查處的「首虎」。

范一飛在專題片中懺悔說：「又想當官又想發財，這是我很典型的一面，大錯而特錯，這是要害問題。」

范一飛出生於1964年，曾長期在建設銀行任職，並在2005年6月擔任建設銀行副行長；2010年3月擔任中國投資 有限責任公司副總經理、黨委委員（2011年11月兼任上海銀行董事長）；2015年1月擔任中國人民銀行黨委委員，並在2月擔任央行黨委委員、副行長。直至被查，范一飛任職央行副行長近8年時間，曾分管支付等領域。

范一飛深耕金融系統近40年，從銀行基層員工逐步成長為領導幹部，這也讓他認為自己懂金融、有能力，可以動腦筋鋪設一條「官商雙贏」的暗道。

范一飛在專題片中說：「我是不走明道，走其他的所謂路徑。商人把錢送到我辦公室，我也不會要的，（但）比如說他是用股票的這種方式，而且不是直接給我本人，給我家裏人，就是另一種結局了，我就是動這些腦筋動壞了。」

調查發現，范一飛暗度陳倉的斂財通道，主要是經由弟弟范侃經營的一家投資公司。不少商人和范侃合作，其實投資的，是藏在他背後的人。

行賄方給范一飛送上的大都不是可見的真金白銀，而是提供一個「投資」專案，設置一個金融產品，由他弟弟的公司出面投資作為幌子，就能獲利豐厚。甚至有時候，所謂投資根本不出錢，只是簽一紙虛假協議。一個典型例子，就是范一飛幫助一個叫劉琦的商人，承接了一個手機銀行相關項目，與此同步，范一飛弟弟的公司就和劉琦的公司簽訂協議，名義上是收購劉琦公司部分股權，實際上範侃一分錢都沒出，就是白收劉琦給的乾股。

反腐敗高壓態勢下，受賄渠道在隱形變異，商人「圍獵」手段也在隱形變異。劉琦就是個極具代表性的例子，除了范一飛，劉琦還拉攏腐蝕了多名金融系統領導幹部。他認為當下如果赤裸裸地一事一結容易暴露，也容易把人嚇跑，要轉而感情投資、長線投資，讓對方不覺危險，而是感到快樂。

范一飛在和劉琦交往中的確覺得很快樂。他尤其愛好音樂，劉琦就送上高級音響，還經常請他去聽音樂會，陪他一起欣賞音樂。范一飛喜歡高爾夫、羽毛球、乒乓球，劉琦就常約他一起打球。知道范一飛愛吃什麼，對什麼話題感興趣，劉琦就針對性陪吃陪聊。逐漸地，由此走進了范一飛的朋友圈、生活圈。范一飛生病住院，劉琦甚至每天貼身陪護，連范一飛的秘書都歎為觀止。

范一飛2015年到人民銀行任職後，雖然不直接審批融資、貸款 等業務，但他利用央行領導的影響力，在金融圈跨地域、跨銀行幫商人老闆介紹個熟人、打個招呼，往往就能管用。人民銀行作為金融管理部門，領導幹部本應是監管制度、行業規則的維護者，范一飛卻為了利益，不僅不履行職責，反而帶頭破壞制度，對金融行業生態造成嚴重破壞。

2023年6月9日，中央紀委國家監委網站發佈了范一飛被雙開的通報。通報稱，經查，范一飛喪失理想信念，背棄初心使命，政治意識淡漠，對抗組織審查，大搞迷信活動；無視中央八項規定精神，長期違規接受宴請、旅遊、打高爾夫球等活動安排，違規參加公款宴請、收受禮品禮金、出入私人會所；在職務安排、崗位調整等方面為他人謀取利益；為官不廉，縱容親屬不實際工作而獲取薪酬，搞權色交易；違規干預、插手執法活動；道德敗壞，家風不正；毫無紀法底線，膽大妄為，靠金融吃金融、以錢生錢，長期以投資為名大搞權錢交易，利用職務便利為他人在貸款融資、企業經營等方面謀利，並非法收受巨額財物。

檢察機關起訴指控：范一飛利用擔任原中國人民建設銀行信託投資公司計財部經理、總經理助理、資金計畫部副主任，中國建設銀行資金計畫部副主任、財務會計部總經理、計畫財務部總經理、行長助理、黨委委員、副行長，中國投資有限責任公司黨委委員、副總經理兼上海銀行董事長，中國人民銀行黨委委員、副行長等職務上的便利，以及利用本人職權或者地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為有關單位和個人在貸款融資、業務承攬、工作調動等方面提供幫助，非法收受他人財物，數額特別巨大，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。