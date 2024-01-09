搶外太空賽道 中國去年航天發射任務近70次 排全球第二

中國9日發射愛因斯坦探針衛星疑似飛越台灣南部觸發國家級警報引關注。圖為中國火箭發射示意圖。（圖取自央視新聞）

中國9日發射愛因斯坦探針衛星疑似飛越台灣南部觸發國家級警報引關注。央視新聞報導，2023年中國成功實施近70次航天發射任務，發射200餘個航天器，並稱刷新歷史紀錄。而最近一次發射衛星在5日19時20分，快舟一號甲固體運載火箭在酒泉衛星發射中心點火升空，以「一箭四星」方式，將天目一號掩星探測星座15~18星送入預定軌道。

不過，如果就全球範圍來看，全球在航太競賽激烈。根據spaceintel101.com網站統計，2023年美國以108次發射佔據全球第一（另有數據統計為116次），中國則以全年67次發射排名第二，俄羅斯以15次發射位居第三。

而特斯拉CEO馬斯克創辦的太空探索公司SpaceX 以96次發射佔全世界火箭成功發射數量的45%，發射的衛星數量2514顆（SpaceX星鏈佔1,948顆），佔全世界的87%，發射數量比中國還要多。

央視報導，2023年還成功發射長征系列運載火箭突破500次。其中，長征二號丁火箭成功發射一箭41星，創下中國航天單次發射衛星數量新紀錄；中國也發射全球首枚液氧甲烷火箭「朱雀二號」，首次成功執行一箭多星發射任務;並使用捷龍三號運載火箭首次進行海上遠距離機動發射。

而作為2024年開門紅的天目一號星座15~18星是由中國航天科工所屬系統公司研制，主要用於獲取全球大氣環境要素訊息。自2023年3月22日至今，快舟一號甲火箭以「5批20星」的組批連續發射形式，陸續將天目一號星座03~22星送入預定軌道。

而快舟一號甲火箭是由航天科工火箭技術有限公司推出的一款小型固體運載火箭，主要為300公斤級低軌小衛星提供發射服務，具有飛行可靠性高、入軌精度高、準備周期短、保障需求少、發射成本低等特點。本次任務是快舟系列運載火箭第30次發射。

中國9日在西昌衛星發射中心使用長征二號丙運載火箭，成功將愛因斯坦探針衛星發射升空，衛星順利進入預定軌道。長征二號丙是中國航天科技集團公司所屬中國運載火箭技術研究院研制的一型兩級常規液體運載火箭。該火箭主要用於發射低軌和太陽同步軌道衛星。該款火箭在2022年服役滿四十周年，為中國服役年限最長的火箭。

而就中國火箭發射路徑來看，中國火箭發射飛越台灣上空也並非首次：去年11月9日我國防部 便表示獲中共 於四川西昌衛星發射中心執行長征運載火箭搭載衛星發射任務，路徑經過台灣上空；去年國防部也發布12月10日上午9時58分左右得知中共於四川西昌衛星發射中心，執行長征運載火箭搭載衛星發射任務。該火箭飛行路徑經過台灣西南空域上空。但上述兩次並未有國家級警報響起。