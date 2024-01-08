我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣大選在即 美國務院敦促北京停止對台施壓

那指上漲2.2% 近2個月最佳單日表現

野村：中國經濟面臨四大挑戰 房市或出現出清機會

記者賴錦宏／即時報導
野村證券首席經濟學家陸挺認為，中國房市今年有機會觸底反彈。（新華社）
野村證券首席經濟學家陸挺認為，中國房市今年有機會觸底反彈。（新華社）

野村證券首席經濟學家陸挺在一個經濟論壇上表示，2024年中國經濟將面臨消費增速回落、房地產繼續下行、海外經濟增長放緩拖累出口、新興產業產能過剩等四大挑戰。他同時指出，房地產市場今年或出現出清機會。此外，新興產業的投資和創新也有助於中國經濟取得一個新的平衡。

據東方財富網報導，陸挺上周六在論壇上表示，今年中國經濟面臨的第一個挑戰可能是消費會有明顯減速，原因有三：一是2023年消費數據表現亮眼，會給今年帶來高基數效應；同時，去年的高增長有部分是報復性消費反彈所致，這會使得今年消費面臨一些向下的壓力；其次，從房價、股價表現來看，居民財富效應減退。

對於市場廣泛呼籲的發放消費券刺激消費的做法，他表示，發放消費券或現金的有效時機已經過去。在特殊時期，採取適當的政策措施是必要的，但如果高度依賴於消費券或現金的發放，不能解決根本問題，反而會導致「財政懸崖」和經濟驟然減速。

第二個挑戰來自房地產。陸挺指出，目前中國房地產處於底部徘徊狀態，不過，今年房地產市場或出現出清機會，隨著關鍵問題的解決，市場有望觸底反彈。

他表示，推動房地產市場出清，關鍵在於做好「保交樓」工作。他指出，中國房地產市場是期房市場（即預售屋），期房佔比可能在85%以上。在「保交樓」方面，他建議中國央行再次祭出抵押補充貸款（PSL）工具，調動政策性銀行的積極性，通過財政加貨幣的方式推進「保交樓」工作。

第三個挑戰在外貿。陸挺說，2024年可能是全球經濟真正減速的一年，尤其是發達國家經濟增速會明顯下降。當全球購買力最強的地區經濟增速減半或者陷入衰退，對全球貿易會有影響，對中國出口也會造成一定的向下壓力。

第四個挑戰來自新能源汽車、電池、太陽能等新興行業。他指出，2023年中國企業無論在產出還是投資方面都取得非常大的成就，但有些領域出現產能過剩現象，導致部分原材料和終端產品的價格快速下跌，可能影響今年的投資增速。

但他同時指出，中國企業在新興產業領域的不斷創新，調整產品布局和供給結構，這也有助於中國國內經濟取得新平衡。

房地產 投資 貸款

上一則

中國一線城市房租連6個月下跌

延伸閱讀

中國一線城市房租連6個月下跌

中國一線城市房租連6個月下跌
今年亞洲5大題材 經理人最愛

今年亞洲5大題材 經理人最愛
面臨動盪的房地產市場您需要選擇更有經驗和資源的地產經紀公司為您順利買賣您的愛屋 灣區最大房地產公司Deleon 精英團隊竭誠為您服務

面臨動盪的房地產市場您需要選擇更有經驗和資源的地產經紀公司為您順利買賣您的愛屋 灣區最大房地產公司Deleon 精英團隊竭誠為您服務
矽谷2024年元月份房地產市場動態

矽谷2024年元月份房地產市場動態

熱門新聞

近幾個月來，屢傳中國留學生被美方強制遣返。圖為美國海關執法人員工作中。(取材自大華網)

被關小黑屋 50小時噩夢… 中博士生來美遭遣返：學位黃了

2024-01-06 05:30
曾是「天才少年」的孫博士流浪美國16年。(視頻截圖)

復旦「流浪留美博士」被爆每周搭機到賭城 輸到破產、精神失常

2024-01-07 01:29
三聯生活週刊今天報導山東青島一社區去年12月發生外賣員因送餐糾紛遭社區保全刺死案。（截取自微博）

花百萬留學回國6年無業 送外賣6天被刺死…網友唏噓

2024-01-03 11:28
王先生上傳「流浪博士」的相關視頻。（取材自澎湃新聞網）

紐約「流浪博士」換新衣剪短髮 胡錫進曾酸：不花納稅人錢管美國人

2024-01-07 18:38
麻辣王子創始人張玉東的兒子張子龍（圖），稱父親20年來一直對他說家裡欠錢。（視頻截圖）

「家裡欠錢」 00後被爸騙了20年 突繼承過億家產 他這樣說…

2024-01-06 08:30
中國人民銀行連14個月買進黃金。（路透）

中國人民銀行為何連14個月買進黃金？

2024-01-07 08:55

超人氣

更多 >
食安專家上餐館 絕不點這4道菜

食安專家上餐館 絕不點這4道菜
飯店窗戶驚現「激摟活春宮」女遭脫褲捏臀、纏吻全被拍

飯店窗戶驚現「激摟活春宮」女遭脫褲捏臀、纏吻全被拍
汽車保險飆漲逾4成 車主震驚…3方法可節省保費

汽車保險飆漲逾4成 車主震驚…3方法可節省保費
灣區補習一條街 矽谷父母的樂與憂

灣區補習一條街 矽谷父母的樂與憂
復旦天才、流浪紐約16年的孫博士舊照被扒 網驚：比明星帥

復旦天才、流浪紐約16年的孫博士舊照被扒 網驚：比明星帥