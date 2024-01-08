野村：中國經濟面臨四大挑戰 房市或出現出清機會

野村證券首席經濟學家陸挺認為，中國房市今年有機會觸底反彈。（新華社）

野村證券首席經濟學家陸挺在一個經濟論壇上表示，2024年中國經濟將面臨消費增速回落、房地產 繼續下行、海外經濟增長放緩拖累出口、新興產業產能過剩等四大挑戰。他同時指出，房地產市場今年或出現出清機會。此外，新興產業的投資 和創新也有助於中國經濟取得一個新的平衡。

據東方財富網報導，陸挺上周六在論壇上表示，今年中國經濟面臨的第一個挑戰可能是消費會有明顯減速，原因有三：一是2023年消費數據表現亮眼，會給今年帶來高基數效應；同時，去年的高增長有部分是報復性消費反彈所致，這會使得今年消費面臨一些向下的壓力；其次，從房價、股價表現來看，居民財富效應減退。

對於市場廣泛呼籲的發放消費券刺激消費的做法，他表示，發放消費券或現金的有效時機已經過去。在特殊時期，採取適當的政策措施是必要的，但如果高度依賴於消費券或現金的發放，不能解決根本問題，反而會導致「財政懸崖」和經濟驟然減速。

第二個挑戰來自房地產。陸挺指出，目前中國房地產處於底部徘徊狀態，不過，今年房地產市場或出現出清機會，隨著關鍵問題的解決，市場有望觸底反彈。

他表示，推動房地產市場出清，關鍵在於做好「保交樓」工作。他指出，中國房地產市場是期房市場（即預售屋），期房佔比可能在85%以上。在「保交樓」方面，他建議中國央行再次祭出抵押補充貸款 （PSL）工具，調動政策性銀行的積極性，通過財政加貨幣的方式推進「保交樓」工作。

第三個挑戰在外貿。陸挺說，2024年可能是全球經濟真正減速的一年，尤其是發達國家經濟增速會明顯下降。當全球購買力最強的地區經濟增速減半或者陷入衰退，對全球貿易會有影響，對中國出口也會造成一定的向下壓力。

第四個挑戰來自新能源汽車、電池、太陽能等新興行業。他指出，2023年中國企業無論在產出還是投資方面都取得非常大的成就，但有些領域出現產能過剩現象，導致部分原材料和終端產品的價格快速下跌，可能影響今年的投資增速。

但他同時指出，中國企業在新興產業領域的不斷創新，調整產品布局和供給結構，這也有助於中國國內經濟取得新平衡。