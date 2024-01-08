我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德國傳奇球星、足球皇帝碧根鮑華 78歲睡夢中去世

車險費暴增逾4成 車主震驚 這3種方法節省保費

困擾全球10年…馬航MH370最快10天能找到？1區域未搜索

記者賴錦宏／即時報導
馬航MH370客機失事迄今已將近10年，但家屬迄今仍等不到真相。（路透）
馬航MH370客機失事迄今已將近10年，但家屬迄今仍等不到真相。（路透）

一則關於10年前失蹤的馬航MH370航班的熱搜話題再次引發關注，有專家聲稱，最近一項針對馬航空難的研究認為，若能在一個未經搜索的區域仔細搜索，預計最快10天內就能找到失蹤飛機，解開10年來困擾全球航空界的謎團。

據《紅星新聞》、《快科技》等陸媒報導，2014年3月8日馬航MH370載有227名乘客和12名機組成員，從吉隆坡起飛前往北京途中失蹤，至今下落不明，失事原因也未能確定。經過大批專家與各類技術人士進行五年的搜索後，馬航正式宣布無法確定該航班失蹤原因。

MH370航班失蹤近10年來，一直是航空界最大的謎團之一，一些專業人士對MH370航班的研究一直在進行。近日，關於馬航MH370失蹤的一項研究聲稱有了新的結果，研究人員發現一個未經搜索的區域。

他們認為，如果在該區域搜索，預計最快10天就能找到失蹤的飛機。專家們也呼籲，澳洲、馬來西亞當局，以及美國的海洋無限海底勘探公司應盡快在此區域展開新一輪搜尋。

據悉，這項新的研究由兩位專家聯合完成，其中一位是瑪爾尚（Jean-Luc Marchand），曾任歐盟委員會航空專案官員和歐洲航天局研究員；另一位是布萊利（Patrick Blelly），曾是法國空軍機師、法航機長，擁有44年的航空經驗。

瑪爾尚和布萊利告訴英國皇家航空協會說，新搜索區域是基於他們相信這架飛機是被故意劫持並墜落在深海中。瑪爾尚將這段航程描述為「令人毛骨悚然的旅程」。他認為，「這次劫機行動是由一名經驗豐富的機師執行的」，劫持過程中MH370的機艙被減壓，並且進行了軟迫降，以減少機體分解時產生的碎片，避免殘骸被找到。

瑪爾尚說，「很顯然地，除了軍方之外，這架飛機是看不見的。」此外，MH370的應答機被關閉，而且偏離飛行路徑進行U型轉向，因此不可能是自動駕駛狀態。

MH370在飛行到到泰國、印尼、印度和馬來西亞領空之間的「無人地帶」時突然改變方向。至於劫機者的意圖，由於這是一個非常敏感的區域，雖然處於泰國和印度南部的雷達覆蓋範圍，但他們不會在乎。

泰國 印度 澳洲

上一則

習近平稱反腐仍嚴峻 深化整治金融醫藥等5領域

延伸閱讀

高空脫落的「內嵌式艙門」原為額外逃生門 非每架飛機都有

高空脫落的「內嵌式艙門」原為額外逃生門 非每架飛機都有
日本震災「不歡迎物資」南韓辛拉麵上榜 專家解答了

日本震災「不歡迎物資」南韓辛拉麵上榜 專家解答了
2024年「4種副業」需求量高 專家指時薪最高150元：很值得

2024年「4種副業」需求量高 專家指時薪最高150元：很值得
羽田撞機後C跑道1.8恢復起降 塔台新設1崗位

羽田撞機後C跑道1.8恢復起降 塔台新設1崗位

熱門新聞

近幾個月來，屢傳中國留學生被美方強制遣返。圖為美國海關執法人員工作中。(取材自大華網)

被關小黑屋 50小時噩夢… 中博士生來美遭遣返：學位黃了

2024-01-06 05:30
曾是「天才少年」的孫博士流浪美國16年。(視頻截圖)

復旦「流浪留美博士」被爆每周搭機到賭城 輸到破產、精神失常

2024-01-07 01:29
三聯生活週刊今天報導山東青島一社區去年12月發生外賣員因送餐糾紛遭社區保全刺死案。（截取自微博）

花百萬留學回國6年無業 送外賣6天被刺死…網友唏噓

2024-01-03 11:28
麻辣王子創始人張玉東的兒子張子龍（圖），稱父親20年來一直對他說家裡欠錢。（視頻截圖）

「家裡欠錢」 00後被爸騙了20年 突繼承過億家產 他這樣說…

2024-01-06 08:30
王先生上傳「流浪博士」的相關視頻。（取材自澎湃新聞網）

紐約「流浪博士」換新衣剪短髮 胡錫進曾酸：不花納稅人錢管美國人

2024-01-07 18:38
中國人民銀行連14個月買進黃金。（路透）

中國人民銀行為何連14個月買進黃金？

2024-01-07 08:55

超人氣

更多 >
紐約「流浪博士」換新衣剪短髮 胡錫進曾酸：不花納稅人錢管美國人

紐約「流浪博士」換新衣剪短髮 胡錫進曾酸：不花納稅人錢管美國人
諷南韓上當 金與正：北韓1發砲彈都沒射 我們是裝的

諷南韓上當 金與正：北韓1發砲彈都沒射 我們是裝的
飯店窗戶驚現「激摟活春宮」女遭脫褲捏臀、纏吻全被拍

飯店窗戶驚現「激摟活春宮」女遭脫褲捏臀、纏吻全被拍
華爾街日報：馬斯克愛用禁藥 公司高層憂心

華爾街日報：馬斯克愛用禁藥 公司高層憂心
強風、降雪襲擊南加 巨樹被吹倒 上千戶停電

強風、降雪襲擊南加 巨樹被吹倒 上千戶停電