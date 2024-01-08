習近平稱反腐仍嚴峻 深化整治金融醫藥等5領域

習近平說，要持續保持懲治腐敗高壓態勢。(新華社)

在共軍爆出嚴重貪腐之際，中共 總書記習近平 今天說，經過10年強力反腐，反腐敗鬥爭「取得壓倒性勝利並全面鞏固」，但形勢仍嚴峻複雜。他表示要深化整治金融、國企、能源、醫藥和基建工程等領域的腐敗。

新華社報導，習近平在中共第20屆中央紀律檢查委員會第三次全體會議上發表重要講話，表示對反腐敗鬥爭的新情況、新動向要有清醒認識，對腐敗問題產生的土壤和條件要有清醒認識，以「永遠在路上」的堅韌和執著，打贏反腐敗鬥爭攻堅戰、持久戰。

習近平說，要持續保持懲治腐敗高壓態勢。持續盯住「七個有之」問題，把嚴懲政商勾連的腐敗作為攻堅戰重中之重，堅決打擊以權力為依托的資本逐利行為，堅決防止各種利益集團、權勢團體向政治領域滲透。

他說，要深化整治金融、國企、能源、醫藥和基建工程等權力集中、資金密集、資源富集領域的腐敗，清理風險隱患。懲治「蠅貪蟻腐」，讓群眾有更多獲得感。

他說，腐敗的本質是權力濫用。要抓住定政策、作決策、審批監管等關鍵權力，完善權力配置和運行制約機制，進一步堵塞制度漏洞，規範自由裁量權，減少設租尋租機會。要建立腐敗預警懲治聯動機制，強化對「新型腐敗」和「隱性腐敗」的快速處置。

他強調，要進一步健全反腐敗法規制度。持續推進反腐敗國家立法，與時俱進修改監察法，以學習貫徹新修訂的紀律處分條例為契機，在全黨展開一次集中性紀律教育。加大對行賄行為懲治力度。

中共中央政治局常委李強 、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥等出席會議，中共中央政治局常委、中央紀律檢查委員會書記李希主持會議。會議以電視電話會議形式舉行，各省、自治區、直轄市和新疆生產建設兵團以及軍隊有關單位設分會場。