港媒：習近平構建文化思想 重新正面評價「反共」的錢穆

中國國家主席習近平。（新華社）

據分析，中國國家主席習近平 正在構建「習近平文化思想」，當中結合了中華文化，包括重新正面評價國學大師錢穆的地位。

港媒今天刊文指出，習近平較早前發表新年賀詞，鏡頭中的書架除了擺放幾張家庭照之外，也擺放了一些書籍，最引人矚目的是，書架上至少擺放了國學大師錢穆7本著作，包括「國史新論」、「周公」、「中國文化精神」、「中國思想史」、「莊子纂箋」、「文化學大義」、「秦漢史」。

文章表示，錢穆是著名歷史學家、思想家、教育家，畢生弘揚中國傳統文化，但反共立場鮮明。

1949年8月，毛澤東以新華社名義發表他親自撰寫的評論「丟掉幻想，準備鬥爭」，點名批判民國大師胡適、傅斯年與錢穆，稱他們是「帝國主義及其走狗中國的反動政府控制」的「其中的極少數人」。

其後，錢穆流亡香港 ，創辦新亞書院，後來與聯合書院、崇基書院合併，建立香港中文大學，錢穆晚年定居台北。

文章表示，從被毛澤東點名的「反動文人」，到如今著作上了領袖書架，折射的不止是錢穆評價的變化，也是當今中國對傳統文化的高度重視。

文章指出，習近平執政不久就提出「文化自信」，最近更提出「第二個結合」，即「把馬克思主義基本原理同中華優秀傳統文化相結合」，構建「習近平文化思想」。