我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

人安全否？北京財新連載創辦人胡舒立文章

中國國安部警告航空迷 小心淪為竊密志願者

外界關注之際 北京財新連載創辦人胡舒立文章

中央社台北7日電
財新傳媒社長胡舒立的微博遭清空。(中新社資料照)
財新傳媒社長胡舒立的微博遭清空。(中新社資料照)

外界關注北京財新傳媒創辦人兼社長胡舒立的現況之際，財新網日前開始連載胡舒立的作品「重走前輩流亡路」，置於首頁顯眼位置。

文章來自胡舒立2023年11月出版的新書「穿越在歷史邊緣—重走前輩蘇門答臘流亡路」。

➤➤➤緬懷李克強犯忌？財新文章遭刪 社長微博清空、傳遭約談

據該書內容簡介，胡舒立用8天時間在蘇門答臘重走了大外公胡愈之夫婦和他的難友、著名作家郁達夫和王任叔等人士的流亡之路，「完成了一次跨越80年的歷史尋蹤之旅，也釋放了多年積累的情結」。

財新網去年10月25日刊登了「穿越在歷史邊緣」前言，提到二次世界大戰期間，胡舒立外公胡仲持和他的哥哥胡愈之分別在香港擔任「華商報」總編輯以及在新加坡主編「南洋商報」。1942年1月，胡仲持在中共抗日組織東江縱隊的「秘密大營救」中脫離了險境。

財新2023年12月25日刊出的年終社論「重溫實事求是思想路線」被下架，2023年最後一天刊登的「2023終有一別」專題也被刪除，加上中國海外流傳「胡舒立被約談」、「胡舒立微博被清空」等說法，讓外界關注她及財新的情況。

胡舒立之後在微信朋友圈發文說，「接到許多祝賀，再次一併回覆：2024新年好」，被關心她的人士視為「報平安」。

新加坡 微信 香港

上一則

中國中植集團破產 對經濟復甦帶來更大壓力

延伸閱讀

臉書「割頸案」遭刪文怒開戰 網紅小商人：越刪掛越多

臉書「割頸案」遭刪文怒開戰 網紅小商人：越刪掛越多
泰晤士報：中國試圖以「空戰」影響選舉結果

泰晤士報：中國試圖以「空戰」影響選舉結果
新聞焦點／中國軍演示警並築「防火牆」 護能源「動脈」

新聞焦點／中國軍演示警並築「防火牆」 護能源「動脈」
英媒：哈瑪斯握有大量中國武器 可提高打擊致命率

英媒：哈瑪斯握有大量中國武器 可提高打擊致命率

熱門新聞

近幾個月來，屢傳中國留學生被美方強制遣返。圖為美國海關執法人員工作中。(取材自大華網)

被關小黑屋 50小時噩夢… 中博士生來美遭遣返：學位黃了

2024-01-06 05:30
三聯生活週刊今天報導山東青島一社區去年12月發生外賣員因送餐糾紛遭社區保全刺死案。（截取自微博）

花百萬留學回國6年無業 送外賣6天被刺死…網友唏噓

2024-01-03 11:28
麻辣王子創始人張玉東的兒子張子龍（圖），稱父親20年來一直對他說家裡欠錢。（視頻截圖）

「家裡欠錢」 00後被爸騙了20年 突繼承過億家產 他這樣說…

2024-01-06 08:30
國家主席習近平發布2024新年電視談話，身後書架上的照片引起關注。(取材自央視)

習近平辦公室書架照片「上新」 掌上明珠習明澤模樣曝光

2024-01-01 01:29
谷愛凌(左)與美國名媛金卡戴珊的合影，引發關注。(取材自九派新聞)

「代表哪一邊」 谷愛凌新年直球回答

2024-01-03 15:25
中國2023年全年電影總票房達人民幣549.15億元，但幾乎是國產片的市場。（中新社）

中國2023年電影票房破549億人民幣 好萊塢大片「集體失寵」

2024-01-01 02:08

超人氣

更多 >
復旦「流浪留美博士」被爆每周搭機到賭城 輸到破產、精神失常

復旦「流浪留美博士」被爆每周搭機到賭城 輸到破產、精神失常
波音737 Max空中驚魂 亞裔乘客發告別短訊「我不想死」

波音737 Max空中驚魂 亞裔乘客發告別短訊「我不想死」
中國媒體起底紐約「流浪博士」老家在江蘇 堂兄：好在他還活著

中國媒體起底紐約「流浪博士」老家在江蘇 堂兄：好在他還活著
彭博：美情報稱「火箭軍貪腐」惹火習近平 飛彈裝水而非燃料

彭博：美情報稱「火箭軍貪腐」惹火習近平 飛彈裝水而非燃料
2024年生肖沖犯太歲會很衰？命理師教4招趨吉避凶

2024年生肖沖犯太歲會很衰？命理師教4招趨吉避凶