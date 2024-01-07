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中國中植集團破產 對經濟復甦帶來更大壓力

中央社上海7日電
中國中植集團申請破產並獲法院受理的消息不脛而走，令市場神經緊繃。分析指出，中國內需疲軟，房地產和貿易市場低迷，這個破產案勢必給本已脆弱的經濟復甦帶來更大壓力。（中新社）
中國中植集團申請破產並獲法院受理的消息不脛而走，令市場神經緊繃。分析指出，中國內需疲軟，房地產和貿易市場低迷，這個破產案勢必給本已脆弱的經濟復甦帶來更大壓力。（中新社）

中國中植集團申請破產並獲法院受理的消息不脛而走，令市場神經緊繃。分析指出，中國內需疲軟，房地產和貿易市場低迷，這個破產案勢必給本已脆弱的經濟復甦帶來更大壓力。

北京市第一中級人民法院微信公眾號5日傍晚通報，債務人中植企業集團有限公司以「不能清償到期債務，資產不足以清償全部債務，且明顯缺乏清償能力」為由，向法院申請破產清算。

綜合路透、財新網與鳳凰網財經公眾號「風暴眼」，中植集團是A股市場的「資本大鱷」，這次的爆雷至少牽連了十多家上市公司。從企業到個人投資者，涉及債權高達2300億元（約321億美元），其中企業客戶近5000家，單筆最大投資達50億元（約7億美元）。

報導引述上海申宜禾律師事務所律師李海權分析，從法院正式受理破產申請開始，所有針對公司的訴訟、仲裁和強制執行都要中止，等到債權申報結束之後，再按照債權的優先順序進行清償。法院接下來會指定破產管理人或清算小組，並要求債權人進行債權申報，對公司的對外債權進行催收。

他說，根據法律規定，債務清償的順序，首先是普通員工的工資、社保等；其次是有質押、抵押、動產留置的債權優先受償；之後則為普通債權。

在中國房地產債務危機正在蔓延的此時，中植集團的破產案加深了投資人與市場的憂心，擔心影響從房地產擴及到更廣泛的金融領域。

分析指出，中植集團主要的商業模式是藉由出售金融理財商品獲利，並把資金投入房地產開發等行業。然而習慣了過去高槓桿的營運模式，近年則面臨了投資的錢拿不回來，融資的規模又壓不下去，在資金短缺的情形之下只能不斷「借新還舊」，最終撐不下去而爆雷。

因此當整體房地產業發生危機後，無法改變一貫營運模式的中植集團，營運受到衝擊甚至是波及金融系統，是可以預見的事情。

報導指出，相較於恆大的財務黑洞是對於普通民眾造成影響，中植系的主要投資者是富裕階層，雖然數量少，但這群人代表的是民間的投資主力，因此將對民間投資信心造成重大打擊。「中國內需疲軟，房地產和貿易市場低迷，這個破產案勢必給本已脆弱的經濟復甦帶來更大壓力」。

市場則評估，以中植系自身的財務能力，投資者「如今能贖回3、4成」的資金就已經不錯了。

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