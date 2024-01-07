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中國國安部警告航空迷 小心淪為「竊密志願者」

泰晤士報：中國試圖以「空戰」影響選舉結果

中國國安部警告航空迷 小心淪為「竊密志願者」

記者謝守真／即時報導
中國國安部近日發文指出，多個境外機構以免費提供設備、共享航空訊息為誘餌，藉由社群媒體招集航空迷成為「志願者」，來竊取機密。（圖／取自中國國安部微信公眾號）
中國國安部近日發文指出，多個境外機構以免費提供設備、共享航空訊息為誘餌，藉由社群媒體招集航空迷成為「志願者」，來竊取機密。（圖／取自中國國安部微信公眾號）

中國國家安全部稱，近期發現多個境外機構以免費提供設備、共享航空訊息為誘餌，藉由社群媒體招集航空迷成為「志願者」，透過跨境郵寄設備，以指揮志願者們「非法採集」，並秘密傳輸大陸飛行器數據資料至境外。目前已查獲上百套設備，且依法對有關人員懲處。

據中國國安部微信公眾號6日消息，該單位以「航空愛好者切莫變成『竊密志願者』」為題發文指出，經國安部門調查，上述這些境外機構長期活躍在中國社群媒體，包括微博、貼吧、論壇、QQ群等各大平台上，伺機尋找帳號活躍的航空愛好者，並透過電子郵件、簡訊等方式發布「個人化」、「客製化」招募廣告。

而在相關廣告中，中國國安部發現，這些境外機構利用航空愛好者對航空資訊的熱愛與好奇，以免費提供設備、分享航空資訊為誘餌，進行「精準招募」。

中國國安部補充，這些境外機構還會透過國際快遞，向新加入的「志願者」寄送大小接近普通智慧型手機的便攜式訊號接收設備，並遠端指導「志願者」在中國境內航空樞紐附近投放，以實現對周邊一定範圍內部飛機的型號、高度、經緯度、速度及航向等詳細資訊的自動採集，並將上述資料即時傳輸至境外機構指定的伺服器上。

此外，中國國安部稱，這些境外機構在中國渤海、東海、南海周邊省份大量投放此類設備，不僅竊取民用航空數據，甚至還竊取軍用航空器等敏感數據資訊。經鑑定，這些設備性能佳，能支援遠端線上編程，且內建GPS晶片，可對指定飛行器進行定位。經計算，每台設備可向境外發送1,000架次飛機的飛行數據和13萬則位置數據。

中國國安部進一步指出，以覆蓋半徑300公里至400公里來測算，只需投放約300台設備，即可對中國全空域飛機飛行數據實現監控覆蓋。同時，這也會對大陸民航空管系統、軍用空管系統造成訊號干擾，對中國航空安全構成重大威脅。

就上述非法竊取敏感資料的行為，中國國家安全機關會同有關部門在境內範圍內開展專項打擊，已及時查獲數百套在境內投放的設備，依法對有關人員進行處罰。

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