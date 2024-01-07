我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

泰晤士報：中國試圖以「空戰」影響選舉結果

布碌崙華嫗遇專業租霸 誆稱「華人不騙華人」

中國人民銀行為何連14個月買進黃金？

記者林茂仁／即時報導
中國人民銀行連14個月買進黃金。（路透）
中國人民銀行連14個月買進黃金。（路透）

中國人民銀行7日公布的黃金儲備資料顯示，中國2023年12月底黃金儲備為7,187萬盎司，較11月底的7,158萬盎司增加29萬盎司。這是人行自2022年11月起黃金儲備已連續14個月成長，期間共增持923萬盎司，2023年累計增持黃金723萬盎司。

世界黃金協會2024年1月公布的最新資料顯示，截至2023年11月底，美國黃金儲備已達8,133.5噸，德國黃金儲備為3,352.6噸。中國黃金儲備2,226.4噸排第七，且在中國官方儲備中的占比為4.3%，而美國、德國、義大利、法國同期黃金儲備占比均超65%。

為何人行連續14個月增持黃金儲備？分析認為，主要原因有以下幾個方面：一是大國博弈持續，加之西方國家凍結俄羅斯外匯儲備的外溢效應不斷發酵，驅動中國加快外匯儲備資產配置多元化步伐，黃金可以在資產配置多元化過程起到良好的資產保護作用。

二是相比已開發國家，黃金儲備占中國外匯儲備的比重較低，令中國存在結構性提升黃金儲備占比的需求，黃金作為一種傳統避險資產，只要存放在本國，將有助於提升本國外匯儲備的安全性。

三是中國與越來越多國家推進跨境貿易本幣結算，增持黃金儲備有助於增強人民幣匯率穩定性。

四是鑒於西方國家將美元武器化，中國也需增持超主權信用資產—黃金，以提升自身外匯儲備的安全性。

五是隨著歐美經濟開始出現衰退跡象，加之油價上漲令通膨風險再度來襲，越來越多國家央行將更加看重黃金的避險作用與資產保護功能，確保外匯儲備規模相對平穩的波動。

去年全球央行掀起強勁的購金熱潮，根據世界黃金協會此前資料，去年第3季全球央行淨購黃金量創有史以來第三高，全球央行去年全年購金需求或超過750噸，遠高於前十年央行淨買入的平均水平。

對於人行及全球央行增持黃金的原因，世界黃金協會研究負責人Juan Carlos Artigas表示，央行配置黃金主要考慮到安全性、流動性和回報。黃金被央行視為安全資產和保值資產，相對於其他資產如國債，黃金在面對信貸風險時表現更為穩定；黃金具有較強的流動性，央行可以迅速進入市場，而不會扭曲價格；此外，黃金的年化複合收益率在過去幾十年中為7%左右，提供了相對可觀的回報。

根據世界黃金協會的資料，2023年央行過旺的需求使黃金表現上升10%或更多。該組織預計，2024年央行的黃金購買量即使不會達到與前兩年相同的高水準，也仍將超出預期，超過450~500噸黃金的購買量將為金價提供額外的助力。

展望未來，世界黃金協會表示，超過七成受訪央行預計，未來12個月內全球黃金儲備將增加。央行購入黃金繼續對金價提供支撐，高盛將未來3個月、6個月和12個月的金價目標上調至每盎司2,065美元、2,125美元和2,175美元。

央行 金價 德國

上一則

一切會變好…抗白血病5年、激勵網友的「琪琪弗」走了

延伸閱讀

在好市多買金條划算嗎？一文報你知

在好市多買金條划算嗎？一文報你知
能登強震已過黃金72小時 8旬婦遭壓仍獲救 前自衛官次子以身護母過世

能登強震已過黃金72小時 8旬婦遭壓仍獲救 前自衛官次子以身護母過世
超過黃金救援72小時 日本震區八旬婦人奇蹟獲救

超過黃金救援72小時 日本震區八旬婦人奇蹟獲救
跟時間賽跑 日本石川強震黃金72小時將屆 自衛隊加倍至2000人救災

跟時間賽跑 日本石川強震黃金72小時將屆 自衛隊加倍至2000人救災

熱門新聞

近幾個月來，屢傳中國留學生被美方強制遣返。圖為美國海關執法人員工作中。(取材自大華網)

被關小黑屋 50小時噩夢… 中博士生來美遭遣返：學位黃了

2024-01-06 05:30
三聯生活週刊今天報導山東青島一社區去年12月發生外賣員因送餐糾紛遭社區保全刺死案。（截取自微博）

花百萬留學回國6年無業 送外賣6天被刺死…網友唏噓

2024-01-03 11:28
麻辣王子創始人張玉東的兒子張子龍（圖），稱父親20年來一直對他說家裡欠錢。（視頻截圖）

「家裡欠錢」 00後被爸騙了20年 突繼承過億家產 他這樣說…

2024-01-06 08:30
國家主席習近平發布2024新年電視談話，身後書架上的照片引起關注。(取材自央視)

習近平辦公室書架照片「上新」 掌上明珠習明澤模樣曝光

2024-01-01 01:29
谷愛凌(左)與美國名媛金卡戴珊的合影，引發關注。(取材自九派新聞)

「代表哪一邊」 谷愛凌新年直球回答

2024-01-03 15:25
中國河南省寧陵縣一名初中生疑遭霸凌在校內墜樓死亡後，28日引發萬民上街遊行抗議討說法。（截取自X影片）

初中生墜樓死引發萬民抗議 河南寧陵封城

2023-12-30 11:10

超人氣

更多 >
在好市多買金條划算嗎？一文報你知

在好市多買金條划算嗎？一文報你知
2場冰風暴接力 將橫掃全美48州 衝擊2000萬人

2場冰風暴接力 將橫掃全美48州 衝擊2000萬人
飛機窗戶半空飛走 阿拉斯加航空停飛波音737-9機隊

飛機窗戶半空飛走 阿拉斯加航空停飛波音737-9機隊
「莊凱式」綁架 FBI及中國使館警告：中國留學生成肥羊

「莊凱式」綁架 FBI及中國使館警告：中國留學生成肥羊
波音737 Max空中驚魂 亞裔乘客發告別短訊「我不想死」

波音737 Max空中驚魂 亞裔乘客發告別短訊「我不想死」