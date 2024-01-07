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中國外匯存底連兩月走升 創2021年12月底以來新高

記者謝守真／即時報導
中國國家外匯管理局7日公布，截至去年12月底，中國外滙存底來到近兩年新高。（中新社）
中國國家外匯管理局7日公布，截至去年12月底，中國外滙存底來到近兩年新高。（中新社）

中國外匯存底連續兩個月走升。中國國家外匯管理局7日公布的最新數據顯示，截至2023年12月底，中國外匯存底達3兆2,380億美元，創2021年12月底以來新高，較11月底上升662億美元，升幅達2.1%。2023年全年，中國外匯存底累計增加逾1,100億美元。

據中國國家外匯管理局官網消息，針對中國外匯存底變動，中國外匯局表示，2023年12月，受主要經濟體貨幣政策及預期等因素影響，美元指數下跌，全球金融資產物價整體上升。匯率折算及資產價格變動等因素綜合作用，當月外匯存底規模上升。

澎湃新聞引述中國匯管研究院副院長趙慶明指出，「2023年12月外匯存底增加了662億美元，主要原因是兩個方面，匯率折算方面的溢價和資產價格上漲帶來的帳面盈餘」。

而在匯率方面，去年12月美元指數下跌2.1%，日圓、歐元、英鎊對美元匯率都出現不同程度升值，尤其是日圓升值幅度非常高，這種情況下，中國外匯存底的非美元貨幣的資產折算成美元，就會出現帳面上的浮盈。

另，就資產價格方面，趙慶明則提到，去年12月，對美國聯準會、歐洲央行的貨幣政策預期都出現明顯的轉變，所以美國、歐洲等債券價格都出現了不同程度的上漲。

人民幣兌美元中間價從11月底的7.1018上升到12月底的7.0827，累計走升191點，升幅為0.27%。人民幣兌美元即期匯率在2023年12月從7.1310升值到年底的7.0920，累計升值390點，上升近0.55%。

對此，中國民生銀行首席經濟學家溫彬稱，中國對外貿易韌性逐漸增強，美國聯準會降息預期升溫也使中美利差趨於收窄，資本項下外資流入開始增多，這些都有利於國際收支狀況整體穩定，為中國外匯儲備規模回升奠定堅實基礎。

趙慶明則分析，過去一年，甚至過去三年，中國的外匯存底基本上穩定在3.2兆美元的水準上；考慮到匯率的變化和資產價格的變化，預期中國外匯存底仍能維持在3.2兆美元水準。

中國2024年全國外匯管理工作會議於本月4日至5日召開，會議提出，要改善中國式特色外匯存底經營管理，保障外匯存底資產安全、流動及保值增值。

匯率 貨幣 聯準會

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