中國媒體起底紐約「流浪博士」老家在江蘇 堂兄：好在他還活著

孫博士在圖書館內和網友對話。 (取材自羊城晚報)

復旦大學留美博士孫先生流落紐約街頭16年，昨天仍在中國社群平台引發熱議，他的家庭背景也受關注。據報導，孫先生的父親去世時，他沒返國奔喪，只寄了8000美元回家；多年前中風 的母親20年前已被其弟接往市區生活，堂兄感嘆「好在他還活著」。有些女同學看到孫的視頻後忍不住流淚，有同學表示將發起募捐，助當年同學眼中這位「學霸」回家。

母親和弟弟20年前已搬走

綜合報導，孫先生老家江蘇省江陰市楊樹弄孫家巷村村民孫洪表示，孫先生的父親已去世很久，母親多年前中風，孫先生還有一個弟弟在江陰工作，多年前已帶著母親搬到江陰市區生活，很少回老家的村子裡，家裡的兩間半樓房都空著。月前，孫的弟弟將老房子重新裝修，準備對外出租。孫的堂兄則感嘆堂弟已經大變樣，稱「好在他還活著」。

孫博士老家的房子。(取材自極目新聞)

父去世時未回國 只寄回8000美元

孫洪說：「我感覺他不像別人說的那種精神異常，他從小就這樣的。村裡人也稱他為村裡的驕傲。」孫先生的父親去世時，他並沒有回國，而是寄來了8000美元(約5萬6787元人民幣)。「那時候聽我們村裡人講他在美國可能就不怎麽樣了。」看到他流浪美國街頭的視頻時十分震驚，「我們親屬和很多他的老同學也注意到了這件事，很多人正在想辦法幫助他。」

同學們則與孫先生大都鮮有交集，唯一可以肯定的是，他是絕頂聰明的「學霸」。高中同學魏明表示，孫先生的成績耀眼，一次期中考試，孫先生「六門課能考四門滿分」，「他智商極高，各科都很平衡，不只是在物理上很有天賦」。當時整個年級考入復旦少年班的只有兩人，孫先生是以第一名成績被錄取。

魏明說，2017年，同學們就聽說孫先生在美國失聯。當時只是知道他近況不佳，沒想到會這麽糟，有些女同學看到視頻後忍不住流淚。和孫先生同時考上復旦少年班的同學如今在上海經營一家上市企業，他表示，孫先生若願意回國養老，他們會發起募捐，他會捐1萬元人民幣。

前一天，一位同學和孫先生見面，和他討論到物理學中關於粒子散射的計算公式，而孫先生竟然還能準確無誤地記得，孫先生在復旦少年班的同學張先生（化姓）說，那是一個非常專業、前沿的公式，他感嘆，「簡直是奇蹟一樣的事」 。

對於孫先生的返鄉行，外交部全球領事保護與服務應急熱線工作人員表示，如果孫博士有美國公民 證件，可與美國當地政府相關部門聯繫辦理回國事宜；如果有中國公民證件，可直接與駐紐約總領事館聯繫；如果孫博士沒有證件，可由其家人聯繫他老家的公安機關或校友會志工與駐紐約總領事館取得聯繫，將其個人的詳細情況反映給相關部門，再尋求解決辦法。