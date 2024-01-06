我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

窗戶半空遭吹走 美監管機構下令停飛波音737-MAX 9

時隔兩年 紐約市迎初雪 民眾出行熱情不減

參加中國網路安全演習 河南環保職工日領420元

中央社台北6日電
中國河南省南陽市一名環保職工近日被舉報在外兼職，日領人民幣3000元（約420美金）。（截取自X@李老師不是你老師）
中國河南省南陽市一名環保職工近日被舉報在外兼職，日領人民幣3000元（約420美金）。（截取自X@李老師不是你老師）

中國河南省南陽市一名環保職工近日被舉報在外兼職，日領人民幣3000元（約420美金），存在利益輸送。事件意外曝光，原來他是參加「國家護網」的網路安全演習，具備資安技術，因而領到高薪。

頂端新聞報導，有網友4日在社群發布影片稱，「南陽市生態環境局方城分局一公職人員張某在外兼職，日薪稅後3000元，質疑存在利益輸送」。

影片曝光的協議書顯示，張某獲某公司聘用，在「國家護網」專項行動期間，到該公司兼職。該公司在期間安排張某到「技術服務」部門，從事護網行動「安全服務工程師」。

事件曝光後，方城縣成立聯合調查專班，進行調查核實，當晚通報情況說明。

通報稱，張某是南陽市方城縣生態環境局下屬事業單位環境監察大隊職工，曾在停薪留職期間（2021年6月—2023年4月）參與北京某網路科技公司為期一週左右的專項技術工作，期間日薪3000元。該公司與方城縣生態環境局無業務往來，不存在利益輸送問題。

公開資料顯示，地方生態環境局編制外人員，多數起薪也就3000多元；即使是編制內公務員，很少月薪過萬。張某參加「國家護網」網路安全演習，一週就賺3萬元。

對此，X平台網紅「李老師不是你老師」5日貼出一名從事網路安全的網友說明。

這位網友指出，張某兼職的攻防演練的薪資水準是正常的。攻防演練在業內稱之為「護網」，是網信辦或公安帶頭舉辦的，參加演練的單位有三大（電信）營運商和政府單位以及國家企業，每年都會有一次「國護」和「省護」，以及若干次以市級劃分的演練。

網友指出，演練分為紅、藍兩隊，藍隊是防守隊，紅隊是攻擊隊。張某看起來是兼職藍隊，藍隊的薪資標準一般分為初級、中級和高級，初級500至1500元一天；中級1500至3000元一天；高級3000至5000元都是有可能的。

另外一位同行網友也補充說，這個活動每年一次，每次也就兩周時間。國家部門帶頭這件事，本意是為了對中國政府、事業單位、國企公司的網路安全大演練、大檢查。「但中國人耍小聰明，不願意老老實實養安全團隊，就把養安全團隊的錢拿出來應付一下檢查，滿打滿算也才14×3000＝4萬左右一個人」，所以是很正常的價格，甚至可以說是相當便宜了。

對於方城縣生態環境局公職人員遭舉報在外兼職存在利益輸送，在微博相關新聞討論區，大陸網友評論一面倒翻車，反過來稱讚張某是人才，技術含量高，3000一天一點都不貴。

中共「維穩」經費近年持續增加。根據中國財政部去年3月5日向全國人大提出的報告，2022年公共安全支出（維穩費）2089.72億元，年增6.4%，但這只是中央本級支出，若加上地方及其他相關支出，每年破兆元，比軍費還高。

河南 財政部 中共

上一則

衛報社論批黎智英案是政治審訊 中國使館反駁

延伸閱讀

解放軍南海巡航後又宣布演習 回應美菲行動一波接一波

解放軍南海巡航後又宣布演習 回應美菲行動一波接一波
河南同鄉會 支持陳熠參選第40選區州眾議員

河南同鄉會 支持陳熠參選第40選區州眾議員
擁6房不住 河南1家8口住酒店200天…日付千元 直呼太幸福

擁6房不住 河南1家8口住酒店200天…日付千元 直呼太幸福
河南1家8口日花千元住酒店229天 「幸福得想住一輩子」

河南1家8口日花千元住酒店229天 「幸福得想住一輩子」

熱門新聞

三聯生活週刊今天報導山東青島一社區去年12月發生外賣員因送餐糾紛遭社區保全刺死案。（截取自微博）

花百萬留學回國6年無業 送外賣6天被刺死…網友唏噓

2024-01-03 11:28
近幾個月來，屢傳中國留學生被美方強制遣返。圖為美國海關執法人員工作中。(取材自大華網)

被關小黑屋 50小時噩夢… 中博士生來美遭遣返：學位黃了

2024-01-06 05:30
國家主席習近平發布2024新年電視談話，身後書架上的照片引起關注。(取材自央視)

習近平辦公室書架照片「上新」 掌上明珠習明澤模樣曝光

2024-01-01 01:29
谷愛凌(左)與美國名媛金卡戴珊的合影，引發關注。(取材自九派新聞)

「代表哪一邊」 谷愛凌新年直球回答

2024-01-03 15:25
中國河南省寧陵縣一名初中生疑遭霸凌在校內墜樓死亡後，28日引發萬民上街遊行抗議討說法。（截取自X影片）

初中生墜樓死引發萬民抗議 河南寧陵封城

2023-12-30 11:10
中國2023年全年電影總票房達人民幣549.15億元，但幾乎是國產片的市場。（中新社）

中國2023年電影票房破549億人民幣 好萊塢大片「集體失寵」

2024-01-01 02:08

超人氣

更多 >
被關小黑屋 50小時噩夢… 中博士生來美遭遣返：學位黃了

被關小黑屋 50小時噩夢… 中博士生來美遭遣返：學位黃了
南加地震華人家牆面多處開裂 專家警告或有大震在後

南加地震華人家牆面多處開裂 專家警告或有大震在後
2場冰風暴接力 將橫掃全美48州 衝擊2000萬人

2場冰風暴接力 將橫掃全美48州 衝擊2000萬人
打了疫苗為何還得新冠？原來是這原因

打了疫苗為何還得新冠？原來是這原因
在好市多買金條划算嗎？一文報你知

在好市多買金條划算嗎？一文報你知