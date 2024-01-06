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衛報社論批黎智英案是政治審訊 中國使館反駁

中央社台北6日電
壹傳媒創辦人黎智英被控違反國安法案開始審訊。（中新社）
壹傳媒創辦人黎智英被控違反國安法案開始審訊。（中新社）

壹傳媒創辦人黎智英被控違反國安法案開始審訊，再度引起國際關注。英國衛報此前發表社論，批評這是一場「赤裸裸的政治審訊」。中國駐英國大使館發言人畢海波5日在衛報撰文，反批衛報歪曲事實。

黎智英被控違反國安法的案件2023年12月18日正式開審，檢辯雙方先爭辯一些法律程序。1月2日起，檢方用了3天時間作出開案陳詞，綜述黎智英違反國安法的具體內容。

衛報（The Guardian）在2023年12月18日發表題為「衛報對黎智英的看法：這場虛假審判對香港是另一天慘淡的日子」的社論。

社論稱，黎智英被控違反國安法下的串謀勾結境外勢力及串謀發布煽動刊物罪，是「赤裸裸的政治審訊」，對於審訊會如何完結沒有太大的懷疑。國安法的定罪率是百分之百，黎智英極可能要在獄中渡過餘生。

社論又指出，香港的自由及生活方式是受中英聯合聲明保障至2047年，黎智英是英國公民，英國政府用這麼長時間才回應黎智英案是可恥的。

畢海波5日在衛報撰文反駁衛報的社論。文章稱，衛報的社論指抹黑香港國安法，指政治干預導致外資撤離香港，並貶低香港的發展，是「歪曲事實，誤導民眾」。

文章並稱，香港政府按法治行事，任何人違反法律都要負責。黎智英是香港反中動亂的策劃者和煽動者。他公然勾結外部勢力，危害國家安全，尋求外國支持，做出各種惡劣行徑。香港司法機關已依法審理此案，這是正當的、合法的。

畢海波最後要求衛報秉持客觀及公正的原則，摒棄殖民心態和意識形態偏見，停止抹黑香港法治，停止惡意攻擊中國，為中英關係發展增添正能量，而不是相反。

香港 黎智英 大使館

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