不漲價不出貨 伊朗與中國石油交易陷入停滯

中國外長王毅(右)與伊朗外長扎里夫(左)2019年合影。(美聯社)

煉油廠和貿易消息人士指出，由於伊朗 暫停出貨並要求漲價，中國與伊朗的石油 交易陷入停滯。

路透報導，中國是全球最大的原油進口國，也是伊朗石油出口的最大客戶。伊朗石油約占中國原油進口量的10%，並在去年10月創新高。伊朗石油的供應減少，可能會支撐全球價格，但也擠壓中國煉油廠利潤。

伊朗此一突然舉動，業內一位主管認為「違約」，此舉可能也代表美國去年10月解除對委內瑞拉石油制裁的後座力。美國解除制裁後，這個南美國家石油轉到美國與印度。隨著運往中國的原油減少，中國進口原油的價格也逐漸上漲。

伊朗國家石油公司、中國商務部 和美國財政部均未立即回應路透社置評請求。

5名處理石油或熟悉市況的交易員指出，伊朗賣家上月初向中國買家表示，他們將把12月和1月交割的伊朗輕質原油折扣縮小至比布倫特（Brent）原油每桶低5至6美元。

交易員表示，這些交易在11月敲定的折扣原本是每桶低10美元左右。

一名駐中國的貿易主管表示：「這被認為是大規模違約，漲價命令顯然來自德黑蘭（Tehran）總部，因為他們也限制了對中間商的供應。」

一家直接從伊朗採購的中國中間商主管表示，伊朗「阻止部分出貨」，導致中國買家和伊朗供應商之間陷入「僵局」。

這名主管說：「目前尚不清楚事情將如何結束。讓我們稍等一下，看看煉油廠是否願意接受新價格。」

中國先前從受制裁的石油輸出國伊朗、委內瑞拉以及最近的俄羅斯購入石油，常有很高折扣，為中國節省了數十億美元，上述國家對中國的石油供應量，占中國原油進口量近30%。

目前尚不清楚伊朗對中國出口原油的減幅有多大。至少一個買家已接受更高的價格。貿易商表示折扣可能會進一步縮水。

一位山東買家表示：「由於新價格太高，買家們仍在努力尋找解決方案。但選擇有限，因為伊朗方面非常強硬，價格沒有太多談判空間，對中國買家不利。」