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免費器材當誘餌 中國國安部：境外機構藉航空迷竊密

中央社／台北6日電
中國國安部表示，近期發現多個境外機構召募愛好航空的「志願者」採集中國飛行器數據。圖為中國解放軍空軍運-20。(新華社)
中國國安部表示，近期發現多個境外機構召募愛好航空的「志願者」採集中國飛行器數據。圖為中國解放軍空軍運-20。(新華社)

中國國安部表示，近期發現多個境外機構以免費提供設備、共享航空訊息為誘餌，藉由網路社交平台召募愛好航空的「志願者」，跨境郵寄設備指揮他們採集並秘密傳輸中國飛行器數據。

中國青年報官網中青在線今天報導，經國安部調查發現，這些境外機構長期活躍於中國微博等各大網路平台，尋找帳號活絡的航空愛好者，透過電郵與短訊發布招募廣告。

在廣告中，境外機構利用航空愛好者對航空訊息的熱愛與好奇，藉由免費提供設備、共享航空資訊為誘餌展開招募。

同時境外機構運用國際快遞，向志願者寄送約莫智慧型手機大小的攜帶式訊號接收設備，遠程指導他們在航空樞紐附近，採集一定周邊範圍內的飛機型號、高度、經緯度、速度與航向等數據，並上傳至指定伺服器。

中國國安機構並指，這些境外機構在鄰近渤海、東海、南海的省份大量投放上述設備，同時竊取民航和軍用航空器等敏感資訊。

經鑑定，境外機構布建的設備性能佳，內建GPS晶片，可定位指定飛行器，再以加密傳輸所採集的數據送抵境外，估計每台設備可向境外發送1000架次飛機的飛行數據和13萬則位置數據。

報導聲稱，按照覆蓋半徑300至400公里計算，僅需布建300台設備，即可監測覆蓋中國全空域飛機的飛行數據。同時，大量非法設備工作時，會對民航空管系統、軍用空管系統造成訊號干擾，威脅中國航空安全。

中國國安機構最後聲稱，已與有關部門在中國全國範圍內展開專項打擊，並「查獲了數百套已在境內投放的設備」，依法對有關人員進行處罰。

智慧型手機 晶片 微博

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