中國「鐵飯碗」不鐵了 國企執行嚴格考核、員工降薪

當前中國就業難，卡位較穩定的國企職缺競爭激烈。圖為北京一名工人在綁扎鋼筋。（中新社）

當前中國就業 難，卡位較穩定的國企職缺競爭激烈，不過近來在國營事業任職的員工發現，不但降薪達30%甚至不發年終與績效獎金，皆因集團嚴格執行工資考核，以致鐵飯碗變得沒那麼鐵。

中國經濟觀察網5日報導，中國國企長久以來執行依據績效考核發薪資的制度並未嚴格執行，但去年企業經營壓力益增，以致嚴格執行考核的結果，就是反映在員工薪水袋打印的數字。

報導舉例，中國西南地區某地方國企決定，凡考績D員工不發年終和第4季績效獎金，荷包縮水，國企員工發現，所謂的鐵飯碗似乎沒那麼鐵了，特別是管理層幹部和行政職的職員，薪資減的感受更明顯。

像是央企二級子公司的管理層蕭安，因利潤 考核未達標被評比零分，偏偏利潤指標在所有考核項目的占比達30%，加上效力的企業虧損超額而遭遇首度大幅降薪，導致2023年年薪縮水約莫30%。

長期為國央企提供諮詢服務的陽光時代律師事務所合夥人朱昌明說，當前國企對員工的考核前所未有嚴格，以往效果並不顯著的市場化改革，現在開始實施。

他說，國企嚴考核而降薪不是最終目的，實現能上能下的市場化薪酬機制才是關鍵，國企未來的走向將是推動離開舒適區。