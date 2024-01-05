路透：中國挽救股市 要求市場優先推出股票基金

路透今天引述4個消息來源指出，中國政府為了挽救疲弱的股市，最近幾週以口頭方式，要求一些在中國的基金管理公司優先推出股票基金，而非債券 基金等其他產品。

據報導，中國證監會是以「窗口指導」（window guidance），即非正式或口頭建議的方式，向中國一些最大的共同基金經理下達要求。

報導指出，中國3.8兆美元的共同基金產業是國內資本市場的重要支柱，推出新的股票基金是去年中國提振股市及恢復投資 者信心的做法。

路透引述的其中一個消息來源，是在獲國家支持的共同基金工作。該消息來源表示，中國證監會最近要求一些基金經理在推出債券基金之前，要最少推出4檔股票基金。

一家外國基金管理公司的消息來源表示，他們也接獲中國證監會的指導，雖然證監會沒有限制推出股票及債券基金的比例，卻要求優先推出股票基金。

另外2個消息來源表示，資產規模約為人民幣20兆元（約2.8兆美元）的私募基金，在過去2個月獲中國證監會批准推出新股票基金的速度，較其他類別的基金快。

據報導，中國證監會沒有回應置評請求。

2023年，中國股市是全球表現最差的股市之一，全球股市上漲20%，但滬深300指數下跌11%。

一家總部位於上海的基金產業顧問公司數據顯示，在2023年，中國只有334檔新的股票基金推出，較2022年減少22%，更較2021年減少49%。

這些基金籌集的資金只有1375億元，較2022年及2021年分別下降39%和89%。

報導引述分析稱，當市場低迷時，股票基金很難賣出，質疑中國政府要基金公司優先推出股票基金的效用，並認為推出什麼類型的基金應由基金公司自己決定。