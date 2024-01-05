我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蓄意隱晦警告選民？選前飄台灣中國氣球激增

嚴冬接近 華府周末飄雪降雨 芝城下周強風暴降大雪

與美建交45周年 王毅籲美國放鬆心態、尊重陸核心利益

記者廖士鋒／即時報導
中共外事辦主任兼外長王毅5日喊話美國放鬆心態，並提出「四個尊重」。（取自中國外交部官網）
中共外事辦主任兼外長王毅5日喊話美國放鬆心態，並提出「四個尊重」。（取自中國外交部官網）

中國與美國建交45周年，官方舉辦招待會，中共外事辦主任兼外長王毅強調，「中國無意取代誰、凌駕誰，更無意謀求霸權」、「希望美方放鬆心態，本著平等和包容的態度，尊重中國人民的選擇，尊重中國的發展道路，尊重中國的核心利益，尊重中國捍衛國家的主權和領土完整」。

據中國外交部官網5日晚間消息，由中國人民對外友好協會與中國人民外交學會共同舉辦的「中美建交45周年招待會」5日在北京舉行，雙方各界友好人士350餘人出席。王毅表示，「45年前，中美兩國老一輩領導人以卓越戰略眼光和非凡政治勇氣，確定了一個中國原則，打開了塵封多年大門，讓兩個長期隔絕大國開始了全面交往」。

他提到，雙方關係近半個世紀，沉澱下來的是關乎兩國關係本源的有益啟示：一是「和平是中美關係最根本的基石」，兩個大國不衝突、不對抗，這本身就是人類最重要的和平紅利。二是「合作是中美相處最正確的選擇」，最後則是「共贏是中美交往最本質的特徵」，他警告，「人為搞脫鉤封堵，必然得不償失，反噬自身」。

王毅強調，作為世界上最重要和最複雜的一組關係，如何讓中美關係這艘巨輪校準前行方向，避開暗礁險灘，穿越歷史峽谷，是我們必須思考的重大命題。他提到，當務之急是樹立正確認知。中美兩國是夥伴還是對手？這是管總的方向性問題。

他表態，「中國無意取代誰、凌駕誰，更無意謀求霸權，願在相互尊重基礎上，致力於構建穩定、健康、可持續的中美關係。希望美方放鬆心態，本著平等和包容的態度，尊重中國人民的選擇，尊重中國的發展道路，尊重中國的核心利益，尊重中國捍衛國家的主權和領土完整」。

他再度喊話，中美社會制度、發展道路各異，這源於雙方不同的歷史文化傳統。「不能因為存在分歧就走向對抗，更不能動輒揮舞制裁大棒，搞強權霸權和零和博弈。關鍵是要有求同存異的遠見和定力，不讓分歧和差異主導或干擾兩國關係」。

他還呼籲雙方要繼續充分用好在外交、經濟、金融、商務、農業等領域恢復或建立的各項機制，「儘快把溝通的橋樑搭起來，把合作的道路鋪起來，排除兩國交往面臨的各種障礙，穿透虛假資訊製造的各種『繭房』，不斷拉緊兩國人民之間的紐帶，為中美關係健康發展提供更多正能量」。

王毅 中共

上一則

俄熊貓寶寶取名「喀秋莎」 中網友：和平使者變火箭砲

延伸閱讀

王毅和菲律賓外長通話 「中菲關係已站在十字路口」

王毅和菲律賓外長通話 「中菲關係已站在十字路口」
王毅見北韓副外長 「堅定相互支持、相互信任」

王毅見北韓副外長 「堅定相互支持、相互信任」
王毅見緬軍政府外長 緬尋求中國助邊境維穩

王毅見緬軍政府外長 緬尋求中國助邊境維穩
王毅布林肯通話 中促美不得縱容台獨

王毅布林肯通話 中促美不得縱容台獨

熱門新聞

三聯生活週刊今天報導山東青島一社區去年12月發生外賣員因送餐糾紛遭社區保全刺死案。（截取自微博）

花百萬留學回國6年無業 送外賣6天被刺死…網友唏噓

2024-01-03 11:28
定價35元的羊肉麵。（取材自中新周刊）

上海餐飲「小白」砸80萬開麵店 6天倒閉賠60萬

2023-12-30 06:30
國家主席習近平發布2024新年電視談話，身後書架上的照片引起關注。(取材自央視)

習近平辦公室書架照片「上新」 掌上明珠習明澤模樣曝光

2024-01-01 01:29
谷愛凌(左)與美國名媛金卡戴珊的合影，引發關注。(取材自九派新聞)

「代表哪一邊」 谷愛凌新年直球回答

2024-01-03 15:25
中國河南省寧陵縣一名初中生疑遭霸凌在校內墜樓死亡後，28日引發萬民上街遊行抗議討說法。（截取自X影片）

初中生墜樓死引發萬民抗議 河南寧陵封城

2023-12-30 11:10
中國2023年全年電影總票房達人民幣549.15億元，但幾乎是國產片的市場。（中新社）

中國2023年電影票房破549億人民幣 好萊塢大片「集體失寵」

2024-01-01 02:08

超人氣

更多 >
四血型「最好相處」排行榜 B型人見人愛、這血型需要花時間靠近

四血型「最好相處」排行榜 B型人見人愛、這血型需要花時間靠近
這種垃圾食物風行全美 心臟科醫生絕不吃

這種垃圾食物風行全美 心臟科醫生絕不吃
請求從輕發落遭拒...被告飆髒話飛撲法官 旁聽者驚嚇尖叫

請求從輕發落遭拒...被告飆髒話飛撲法官 旁聽者驚嚇尖叫
愛阿華州高中槍擊 17歲槍手自戕身亡 6人中槍1死5傷

愛阿華州高中槍擊 17歲槍手自戕身亡 6人中槍1死5傷
曼哈頓地鐵列車相撞 數十人受傷 1/2/3線大停運

曼哈頓地鐵列車相撞 數十人受傷 1/2/3線大停運