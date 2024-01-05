與美建交45周年 王毅籲美國放鬆心態、尊重陸核心利益

中共外事辦主任兼外長王毅5日喊話美國放鬆心態，並提出「四個尊重」。（取自中國外交部官網）

中國與美國建交45周年，官方舉辦招待會，中共 外事辦主任兼外長王毅 強調，「中國無意取代誰、凌駕誰，更無意謀求霸權」、「希望美方放鬆心態，本著平等和包容的態度，尊重中國人民的選擇，尊重中國的發展道路，尊重中國的核心利益，尊重中國捍衛國家的主權和領土完整」。

據中國外交部官網5日晚間消息，由中國人民對外友好協會與中國人民外交學會共同舉辦的「中美建交45周年招待會」5日在北京舉行，雙方各界友好人士350餘人出席。王毅表示，「45年前，中美兩國老一輩領導人以卓越戰略眼光和非凡政治勇氣，確定了一個中國原則，打開了塵封多年大門，讓兩個長期隔絕大國開始了全面交往」。

他提到，雙方關係近半個世紀，沉澱下來的是關乎兩國關係本源的有益啟示：一是「和平是中美關係最根本的基石」，兩個大國不衝突、不對抗，這本身就是人類最重要的和平紅利。二是「合作是中美相處最正確的選擇」，最後則是「共贏是中美交往最本質的特徵」，他警告，「人為搞脫鉤封堵，必然得不償失，反噬自身」。

王毅強調，作為世界上最重要和最複雜的一組關係，如何讓中美關係這艘巨輪校準前行方向，避開暗礁險灘，穿越歷史峽谷，是我們必須思考的重大命題。他提到，當務之急是樹立正確認知。中美兩國是夥伴還是對手？這是管總的方向性問題。

他表態，「中國無意取代誰、凌駕誰，更無意謀求霸權，願在相互尊重基礎上，致力於構建穩定、健康、可持續的中美關係。希望美方放鬆心態，本著平等和包容的態度，尊重中國人民的選擇，尊重中國的發展道路，尊重中國的核心利益，尊重中國捍衛國家的主權和領土完整」。

他再度喊話，中美社會制度、發展道路各異，這源於雙方不同的歷史文化傳統。「不能因為存在分歧就走向對抗，更不能動輒揮舞制裁大棒，搞強權霸權和零和博弈。關鍵是要有求同存異的遠見和定力，不讓分歧和差異主導或干擾兩國關係」。

他還呼籲雙方要繼續充分用好在外交、經濟、金融、商務、農業等領域恢復或建立的各項機制，「儘快把溝通的橋樑搭起來，把合作的道路鋪起來，排除兩國交往面臨的各種障礙，穿透虛假資訊製造的各種『繭房』，不斷拉緊兩國人民之間的紐帶，為中美關係健康發展提供更多正能量」。