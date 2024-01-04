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2024開年第一位「親中派」馬爾地夫總統下周訪中國

記者陳宥菘／即時報導
馬爾地夫總統穆伊祖將於1月8日至12日訪問中國，成為2024年第一位到訪中國的國家領導人。（美聯社）
馬爾地夫總統穆伊祖將於1月8日至12日訪問中國，成為2024年第一位到訪中國的國家領導人。（美聯社）

「親中派」的馬爾地夫總統穆伊祖（Mohamed Muizzu）將於1月8日至12日訪問中國，成為2024年第一位到訪中國的國家領導人。

根據中國外交部官網5日上午發布的消息，外交部發言人華春瑩宣布，應中國國家主席習近平邀請，穆伊祖（Mohamed Muizzu）將於1月8日至12日對中國進行國事訪問。

以豪華度假勝地聞名的馬爾地夫是在印度洋由環礁組成的島國，位置具戰略意義，暗藏中、印兩大國的政治角力。

「親中派」的穆伊祖是在去年9月30日的總統決選上，擊敗尋求連任的「親印派」總統索里（Ibrahim Mohamed Solih），贏得大選，也意味著馬爾地夫的外交政策再度轉為「向北京靠攏」。

穆伊祖所屬的政黨上次執政期間曾獲巨額中國貸款。他當時擔任建設部長，曾監督多個中國出資的基礎設施計畫，包括一座耗資2億美元、連接瑪萊（Male）與馬爾地夫群島主要機場的大橋。

不過，索里在2018年贏得選舉後，主打「印度優先」政策，並抨擊前朝讓國家陷入中國債務陷阱，使過去的「一帶一路」項目推行受到影響。

穆伊祖去年曾在線上會議告訴中國官員，若他所屬的政黨重新執政，將重新拓展與中國的強健關係。

外界分析，穆伊祖的勝選，與選戰主打反印度在馬爾地夫過大的政治和經濟影響力有關。

印度 一帶一路 貸款

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