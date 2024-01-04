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雪上加霜 深圳商辦空置率達26% 機構稱2024迎供應高峰

記者黃雅慧／即時報導
戴德梁行數據顯示，深圳甲級辦公樓在2023年末空置率達26.1%，且2024年又將迎來一批新辦公樓竣工入市，供過於求的局面將持續。(特派記者賴錦宏／攝影)
戴德梁行數據顯示，深圳甲級辦公樓在2023年末空置率達26.1%，且2024年又將迎來一批新辦公樓竣工入市，供過於求的局面將持續。(特派記者賴錦宏／攝影)

不動產投資顧問機構戴德梁行近日發布數據顯示，2023年全年深圳甲級辦公樓新增供應量達84.6萬平方公尺，接近2017年85萬平方公尺歷史峰值，但2023年末空置率達到26.1%，較2022年年末增長3.2個百分點。該機構預計2024年，深圳甲級辦公樓市場將依舊迎來供應洪峰，將有超過140萬平方公尺的甲級辦公樓竣工入市。供過於求的格局將持續。

在空置率高的壓力下，屋主也降租以提升交易量。戴德梁行數據顯示，2023年末深圳甲級辦公樓平均租金為每月每平方公尺人民幣186.5元，年減8.4%。截至2023年末，深圳甲級辦公樓租金較去年同期下降的樓宇佔比超9成。

從需求方面來看，2023年深圳甲級寫字樓租賃市場的支柱性行業依然是金融、TMT（科技、媒體與電信業）、專業服務業三個行業，佔比分別為34.3%、19.7%與16%。且近三年上述三大行業的成交佔比合計都達到七成以上。值得注意的是，受到互聯網行業調整，TMT行業的需求佔比逐年收縮。

戴德梁行認為，2024年在供應放量的背景下，需求緩慢提振難以支撐市場的平穩，2024年深圳全市租金水平將進一步回落，空置率指標預計也將繼續上行。

戴德梁行研究院副院長張曉端指出，甲級辦公樓市場存量較大的情況下，有辦公樓業主開始轉變策略，例如深圳已經有不少辦公樓業主嘗試引入酒店等業態。

此前，戴德梁行公布數據顯示，2023年年中深圳甲級辦公室空置率較去年同期上升1.6個百分點至24.5%。為繼2020年底後，這一指標再度超過24%。同期的北京、上海與廣州空置率分別為16.9%、18.6%、18.0%，控制在20%以內。

全球房地產服務提供商第一太平戴維斯在去年10月中旬發布的《2023年第三季度深圳房地產市場回顧與展望》報告顯示，去年第四季，深圳甲級辦公樓總存量將達1,104.8萬平方公尺，預計到2027年末總存量將達到1392.7萬平方公尺。同時預測去年年底空置率大概率突破30%，2024年繼續走高至35%。

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