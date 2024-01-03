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華府學者展望美中關係 台新總統執政初期應提高警戒

記者張文馨／華盛頓即時報導
華府智庫學者展望美中關係提到，華府與北京應最優先努力避免台海和南海的局勢升溫，台灣新總統執政初期應格外提高警戒。（歐新社）
華府智庫學者展望美中關係提到，華府與北京應最優先努力避免台海和南海的局勢升溫，台灣新總統執政初期應格外提高警戒。（歐新社）

台灣總統選舉下周登場，華府智庫學者展望美中關係提到，華府與北京應最優先努力避免台海和南海的局勢升溫，台灣新總統執政初期應格外提高警戒；美國有線電視新聞網（CNN）分析中國新任國防部長董軍之所以出線，反映中國國家主席習近平視台灣議題為重中之重。

戰略暨國際研究中心（CSIS）3日刊登由中國專家甘思德（Scott Kennedy）執筆的美中關係展望報告，美國總統拜登對北京「激烈競爭不致衝突」的主張在甘思德看來，不代表雙方要重返交往（engagement）時代。

甘斯德寫道，美中避免全面脫鉤和軍事衝突的努力值得肯定，但未來關係如何發展，仍需美中今年在各自、雙邊和多邊領域採取一系列措施。

「最迫切應是盡一切努力，避免台海與南海的緊張升級和全面衝突。」甘思德表示，台灣選舉結果懸而未決，可以肯定地是，各方都得在選舉結果出爐後謹慎行事，尤其是台灣下屆總統就職與往後的幾個月內；此外，美中也必須找到方式來緩和中菲在南海仁愛礁的緊張局勢。

拜登與習近平去年11月在舊金山峰會時，達成重啟若干對話管道的共識，甘思德表示，美中應在貿易、科技、人工智慧（AI）、氣候與安全等領域全面諮商，並逐步推動能達成實質成果的談判；美國也要擴大與歐亞盟友在對中政策的協調。

此外，甘思德指出，美國今年需要將其對中政策的各項要素制度化，穩定對中政策的結果，將可避免拜登招致來自北京、其他國家，甚至國內的批評；國內對中國政策的歧見對隨之到來的美國總統大選至關重要。

CNN報導，中國國防部長董軍之所以出線，並成為首位海軍背景的防長，反映習近平視台灣議題為重中之重。

美國海軍戰爭學院中國海事研究所（CSMI）釋出的報告指，董軍在解放軍海軍和東部（東海艦隊）與南部戰區的作戰指揮經歷，讓董在競爭防長時擁有空前歷練；此外，因北京在東海與南海爭議地區的主權聲索行動加劇，「沒有比台灣更重要的了」，董的經歷也反映習近平對聯合作戰與海軍的嚴肅重視。

CNN分析，亞洲區域接下來的衝突熱點，包含台灣總統選舉可能大大影響兩岸關係及台海的緊張局勢；中國海警船與菲律賓船隻越發激進的衝突；在尖閣群島（台灣稱釣魚台，中國大陸、日本和中華民國分別主張擁有其主權，主權爭議未解），每個月有逾百中國海警船船隻進入鄰近海域。

CNN報導，菲律賓和日本均為美國的防禦條約盟友，華府有著支持台灣自我防衛的承諾，董軍與美國官員避免軍事升級的對話，對區域和平至關重要；相對地，若戰爭爆發，董軍也將是習近平最重要的顧問。

習近平 拜登 華府

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