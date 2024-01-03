我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

那指3個月來最差 道指下跌近300點

3大傳染病激增 紐約醫院恢復口罩令…重災區在這裡

中國房市開年不利 元旦假期成交面積跌逾2成

中央社台北3日電
中國房市2024開年不利，元旦假期期間，各地推案力度一般，成交面積較去年下降逾2成，其中新屋成交量明顯縮水，處於6年以來偏低水準。（中新社）
中國房市2024開年不利，元旦假期期間，各地推案力度一般，成交面積較去年下降逾2成，其中新屋成交量明顯縮水，處於6年以來偏低水準。（中新社）

中國房市2024開年不利，元旦假期期間，各地推案力度一般，成交面積較去年下降逾2成，其中新屋成交量明顯縮水，處於6年以來偏低水準；中古屋表現相對較好，顯示消費者對房企信心不足。

綜合每日經濟新聞、中國網財經等陸媒今天報導，2023年可謂中國房市政策年，已有超過200省市（縣）優化調整房地產政策，推出調控措施超過670次。其中，一線城市北京、上海上月23日降低首購頭期款比例及貸款利率，被視為刺激房市指標。

不過多家房地產專業機構統計顯示，2024年元旦假期，中國房市表現不及去年。

中指研究院數據顯示，中國元旦假期期間（2023年12月30日至2024年1月1日），40個代表城市日均成交面積較去年元旦假期降幅超過2成。

另據諸葛數據研究中心監測，今年元旦假期重點10城新建商品住宅成交3753間，較去年元旦假期成交量下降28.3%，整體成交量處於近6年元旦期間的偏低水準。

相較新屋成交下跌，中古屋表現較優。諸葛數據研究中心監測，今年元旦假期重點6城中古屋成交769套，較去年元旦假期上漲37.3%。

數據顯示，中國一線及新一線城市除個別城市成交熱度稍高外，其他城市無論新屋還是中古屋，成交熱度均無明顯變化。

以北京為例，據中指研究院統計，去年12月，北京新政落地後，短期內新屋市場活躍度和成交量小幅回升，但其後市場基本恢復正常狀態。元旦假期，北京房市整體保持平穩，市場熱度尚無明顯波動。

報導指出，上海房市元旦期間整體熱度較為平淡，新屋僅一個項目處於認購期，且短期內無其他專案入市；新屋客戶看房積極性一般，中古屋帶看量受出遊人數較多影響，較假期前也無明顯變化。

「當前市場信心仍在緩慢修復，房價下行壓力持續，購房觀望情緒猶存。」諸葛數據研究中心高級分析師關榮雪表示。

有經濟學家認為，當前購房者信心不足的原因是對開發商信用風險的擔憂。新屋與中古屋市場愈演愈烈的分化態勢，從某種程度上印證了這一觀點。

關榮雪認為，今年元旦假期新屋總體成交活躍度相對較低，但中古屋向好態勢明朗，向市場注入了積極因素。預期今年政策端將延續寬鬆基調，隨著利好政策的持續加持，市場信心將逐步修復。

中指研究院市場研究總監陳文靜表示，展望2024年，市場企穩的關鍵是居民預期的轉變及政策的支持力度。短期來看，房地產市場調整壓力仍在，2024年房地產供需兩端政策有望繼續發力，有望推動房市逐步築底企穩。

房地產 貸款 利率

上一則

中國加強整頓網路直播 抖音近5000直播主被罰

下一則

美官員：中方軍機不安全攔截事件減少 南海爭端升級

延伸閱讀

鼓勵在地台人返鄉投票 北京街道辦送大米、牛奶關懷

鼓勵在地台人返鄉投票 北京街道辦送大米、牛奶關懷
遊戲限制充值引發騰訊、網易市值蒸發 中宣部官員被炒

遊戲限制充值引發騰訊、網易市值蒸發 中宣部官員被炒
推動校園開放 北京清華大學每日進校參觀人數增五成

推動校園開放 北京清華大學每日進校參觀人數增五成
住宅房地產降溫產生漣漪效應 其他產業遭衝擊

住宅房地產降溫產生漣漪效應 其他產業遭衝擊

熱門新聞

圖為南海艦隊三亞榆林軍港內景。（取自解放軍報）

房裡老「發著綠光」怪怪的 房東報案…北京偵破間諜案

2023-12-27 11:41
今年以來中國入境旅遊復甦速度遠不及國內旅遊，外界認為行動支付等網路程序成為外國遊客在中國的「壁壘」。（中新社）

直擊境外赴中支付痛點 人行：刷卡、掃碼與現金並行

2023-12-28 10:40
定價35元的羊肉麵。（取材自中新周刊）

上海餐飲「小白」砸80萬開麵店 6天倒閉賠60萬

2023-12-30 06:30
中國河南省寧陵縣一名初中生疑遭霸凌在校內墜樓死亡後，28日引發萬民上街遊行抗議討說法。（截取自X影片）

初中生墜樓死引發萬民抗議 河南寧陵封城

2023-12-30 11:10
國家主席習近平發布2024新年電視談話，身後書架上的照片引起關注。(取材自央視)

習近平辦公室書架照片「上新」 掌上明珠習明澤模樣曝光

2024-01-01 01:29
中國2023年全年電影總票房達人民幣549.15億元，但幾乎是國產片的市場。（中新社）

中國2023年電影票房破549億人民幣 好萊塢大片「集體失寵」

2024-01-01 02:08

超人氣

更多 >
華人「智慧型」犯罪 高價商品低價買 玄機是...

華人「智慧型」犯罪 高價商品低價買 玄機是...
Walgreens感冒藥被搶空 三大傳染病席捲灣區

Walgreens感冒藥被搶空 三大傳染病席捲灣區
「能成功逃生是奇蹟」 日航起火無人罹難2關鍵原因曝光

「能成功逃生是奇蹟」 日航起火無人罹難2關鍵原因曝光
花百萬留學回國6年無業 送外賣6天被刺死…網友唏噓

花百萬留學回國6年無業 送外賣6天被刺死…網友唏噓
毛骨悚然…16世紀先知2024預言元旦應驗 命中日強震大火

毛骨悚然…16世紀先知2024預言元旦應驗 命中日強震大火