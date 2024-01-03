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中國加強整頓網路直播 抖音近5000直播主被罰

中央社台北3日電
由中國科技巨頭字節跳動所開發的熱門短影音軟體抖音。(路透)
由中國科技巨頭字節跳動所開發的熱門短影音軟體抖音。(路透)

中國官方加強整頓網路直播，抖音去年9月祭出「健康分」直播主行為評分制度，今天公布首波處罰結果，近5000名直播主被罰，其中，303人被關閉禮物收入功能並喪失PK使用權。

中國監管部門加強整頓網路直播下，多次挨罰的抖音去年9月7日試行「健康分」制度，根據主播日常直播行為增減帳號的分數。

據抖音集團微信公眾號3日發布，「健康分」初始為100分，一次違規扣減1至8分不等，通過專業或優質主播申請的直播主可以獲得最高120分初始分值。扣分則由違規程度、直播主等級和影響力共同決定，同一個違規內容下，粉絲數或直播間觀看人數更高的直播主，會被額外多扣1至5分。

在這一制度約束下，總分低於70分的直播主，會被減少推薦且限制單日PK（在直播時，對另一個直播間的直播主發起挑戰）次數；低於40分則禁止使用PK功能；如果低於20分，在此基礎上還將失去禮物收入功能；0分主播則將被永久回收直播許可權。

根據「健康分」扣分規則，如果主播所產生的內容訊息或直播行為存在含有展示低俗，宣揚不健康婚戀觀；炒作、博眼球、蹭熱點，包括但不限於以賣慘、出軌、家暴、炫富、引戰、惡搞、虐待、吵架等劇本炒作或透過刻意製造誇張、怪異、獵奇噱頭等方式和情形的，屬於嚴重違規，會扣除4至8分。

帶有性暗示、低俗趣味內容、宣揚偽科學、含有引導不良價值觀、宣揚畸形審美或違背公序良俗及侮辱、誹謗他人等的直播，屬於中等違規，會扣除2至4分。

著裝暴露、恐怖、不雅，語言低俗，含危險行為或可能引起用戶模仿的不安全行為，多帳號開播等則屬於一般違規，會扣除1至2分。

抖音表示，若完成線上學習或持續合規直播，可為直播主獲得加分機會。例如，一名10分的直播主如果想擺脫「沒有禮物」的困境，需要無違規直播10日以上，每天不少於2小時。如果想回到正常分值，則需要再累計合規直播50天。

抖音強調，過去直播間管理以單次處罰為主，根據違規內容進行一次性的警告、中斷、暫時回收直播許可權等。現在，直播間考察的則是直播主長期表現，如果累計違規次數過多，將失去直播收入。

據發布，今天是「健康分」處罰生效首日，抖音近5000名直播主被減少直播推薦、限制功能甚至被永久回收直播許可權。其中，303人被關閉收禮物並禁止使用PK許可權；190人被永久回收直播許可權。

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