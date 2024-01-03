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胡錦濤兒子又升官？「地下組織部長安排多次 都沒兌現」

記者林宸誼／即時報導
中國盛傳前國家主席胡錦濤之子、浙江麗水市委書記胡海峰返京，晉升為民政部副部長。中新社
中國盛傳前國家主席胡錦濤之子、浙江麗水市委書記胡海峰返京，晉升為民政部副部長。中新社

邁入2024年，中國盛傳前國家主席胡錦濤之子、浙江麗水市委書記胡海峰返京，晉升為民政部副部長，但打開民政部官網，並沒有胡海峰名字，消息是否屬實仍待觀察。

港媒報導，小胡「被升官」已經不止一次，「地下組織部長」幫他安排了大連市長、鄭州書記、福建省委組織部長等職務，都沒有「兌現」。

51歲的胡海峰曾任清華同方威視總裁、清華控股黨委書記、浙江清華長三角研究院院長，後來擔任嘉興市長，2018年升任麗水書記，擔任正廳級已有十多年，而且具備地方黨政經驗，返京高升也不令人意外。

不過整體而言，與「紅二代」在政壇大放異彩不同，如今對高幹子弟的提拔非常嚴格。

上世紀八、九十年代，大批「紅二代」在政壇崛起，並且迅速攀上高峰，當中包括習近平、俞正聲、李源潮、劉延東、薄熙來、劉源等。這是因為他們父輩是共和國「原始股東」，身上流淌老一輩革命家血液，心懷守護紅色江山壯志，而且本身頗多歷練，堪當大任。

第三代領導人子女，最多只到部級，當中李鵬長子李小鵬擔任交通運輸部部長，江澤民之子江綿恆曾任中科院副院長。至於第四代領導人子女，均是溫室長大，則是嚴格任用，不少當了十幾年的廳級幹部。

前人大委員長吳邦國之子吳磊，曾任國家工信部規劃司副司長、上海市經濟和信息化委員會副主任、上海市國防科技工業辦公室主任，最近擔任上海電氣集團董事長。

前政治局常委吳官正之子江波，2008年擔任河北省長助理，距離副省長只有一步之遙，但當了10年之後改任省民政廳廳長。

前總理溫家寶之子溫雲松曾經從商，後來擔任軍工國企「中國衛星通信集團」董事長，2016年被免，動向不明。

與「紅二代」相比，「紅三代」「紅四代」大多不願從政，即使有也是「淺嘗輒止」，畢竟在基層當官不易。例如中國已故領導人鄧小平孫兒鄧卓棣，曾在廣西平果縣擔任鄉鎮黨委書記、縣委副書記，但3年後就淡出政壇。

中國開國元帥葉劍英曾孫葉仲豪，曾任廣東羅定市市長助理、雲浮高新技術產業開發區管理委員會主任，後來改任廣東恒健投資控股副總經理。

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