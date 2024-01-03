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遭美點名威脅國安...禾賽科技12月交付量續破全球紀錄

記者黃雅慧／即時報導
華爾街日報報導，中國汽車雷射感應裝置大廠、被視為「激光雷達第一股」的禾賽科技被美方認為有國安疑慮。圖取自禾賽科技官網
華爾街日報報導，中國汽車雷射感應裝置大廠、被視為「激光雷達第一股」的禾賽科技被美方認為有國安疑慮。圖取自禾賽科技官網

中國激光雷達巨頭禾賽科技2日宣布，2023 年 12 月的交付數據成功突破 5 萬大關，成為車載激光雷達行業首個單月交付量突破5萬台的公司；累計交付量突破30萬台，也是全球首個累計交付量破30萬台的公司。此前，禾賽才被美國議員點名要制裁。

禾賽科技也指出，自2022年開啟前裝量產交付以來，禾賽已有超過10萬台激光雷達在用戶的車上經過了一年以上的實際使用場景考驗。

禾賽科技交付量持續在破紀錄。據了解，禾賽科技早於2022年9月便實現單月交付量突破1萬台，成為全球首個月交付過萬的車載激光雷達公司；禾賽並於2022年12月完成累計第10萬台激光雷達交付，登頂全球激光雷達年度量產冠軍。

截至目前，禾賽已與14家主流OEM和Tier-1客戶建立前裝量產合作，累計獲得50餘款車型的激光雷達量產定點。

一段時間以來，激光雷達被認為是中美科技戰下個戰場。美國眾議院美中戰略競爭特別委員會去年致函美國商務部，敦促政府對所有中國的激光雷達（光探測和測距 ，簡稱LiDAR） 技術公司進行額外審查，以確保相關企業會否涉入軍工產業。並點名禾賽科技、Robosense速騰聚創、大疆創新的 Livox Technology 和華為等四家企業。

當時禾賽科技被指控與中國國企中國電子科技集團公司 (CETC) 有聯繫，該公司位列中國國防部的中國軍工企業名單上。中國電科的部分子公司及關聯機構也被列入BIS實體清單。

激光雷達被視為軍民兩用技術。軍事上能用於無人駕駛車輛和無人機的自主導航，以及創建高精度的戰場3D地圖等用途。近年激光雷達則在自動駕駛汽車上得到廣泛應用。

商務部 國防部 華為

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