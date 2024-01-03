鼓勵在地台人返鄉投票 北京街道辦送大米、牛奶關懷

有在北京生活的台灣人，收到居住地街道辦事處送的大米、牛奶，作為歲末年終關懷，並關心他們此次是否返台投票。受訪者提供

隨2024總統大選鄰近，近日有在北京生活的台灣人，收到其居住行政區街道辦事處的「歲末年終關懷」，包括大米、牛奶 、蘋果，甚至抹布、衛生紙等，且街道辦事處的工作人員還會關心他們是否返台投票 ，「機票買了沒」，甚至出示機票優惠連結。在陸台灣人稱，雖街道辦不會關心他們的投票取向，但因往年鮮有類似行為，也引發討論，甚至比較誰送的東西更好。

所謂街道辦事處，類似台灣的鄉鎮級行政區，是大陸市轄區和不設區的市政府所派出的機關，其轄區為街道。

據一名住在北京朝陽區的台灣人表示，近日其轄區的街道辦工作人員上門來「調查戶口」，包括有幾個人居住，「有沒有要回去台灣阿，什麼時候回去、機票都買好了嗎？」等，在獲得預計月中返台的回覆後，就贈送抹布、衛生紙等。該名台灣人說，印象中往年並沒有類似的歲末年終關懷行動。

另，有在東城區居住的台灣人收到大米和一箱牛奶，估計市價約人民幣200元左右，坦言「成本不低」；還有其他在北京的台灣人表示，其街道辦是在上門詢問，家中是否有老人需要施打第四針新冠疫苗 時，同時詢問是否回家投票，甚至出示優惠機票連結，也有住在西城區的台灣人反映，他們收到了一袋蘋果，但街道辦工作人員並未提及投票事宜。

據初步了解，目前北京各行政區、各街道辦執行情況並不一致，例如同樣住在朝陽區的台灣人中，有人說收到了關懷禮品，也有人稱只接到電話關心，不過電話中都會詢問他們是否返台投票；另，在福建、上海等地的台灣人也表示有類似情況，大多為致電或上門關心，少部分加碼送上禮品做為歲末年終的關懷。