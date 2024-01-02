媲美保時捷、特斯拉 雷軍：小米汽車7萬美元以內沒對手

小米董事長雷軍。（新華社資料照片）

小米 汽車SU7的外觀、規格、車機、智駕等核心特色已經公布，但價格一直成謎。小米董事長雷軍2日和微博 網友互動時透露，小米汽車人民幣50萬（約合7萬美元）以內沒有對手。

先前他在小米汽車技術發布會曾稱，小米汽車定價不可能人民幣9萬9（約合1.4萬美元），同等配置車均價都在人民幣40萬（約合5.6萬美元）以上。

快科技報導，雷軍2日發微博稱，小米SU7，同檔誰與爭鋒？C級高性能轎車，性能高到什麼程度？只需2.78秒就能完成每小時0到100公里的加速實力，最高時速265公里，還有出色的中後段加速。

有網友在雷軍評論區留言：「沒有價格，不知道誰是同檔呀，雷總快給價格，過年想買車了。」

對此，雷軍回覆道：「（人民幣）50萬以內，有對手嗎？」

早先雷軍還透露，小米SU7正在試產爬坡階段，正式上市還需要幾個月時間。關於定價，還沒有最終決定，不過確實有點貴，但做的是「有理由的貴」，在體驗上會超過大家預期。

雷軍當時在發布會上表示，「我們要造的不是一款平庸的車，而是一輛媲美保時捷、特斯拉的夢想之車。」

證券 時報報導，西南證券研報認為，若小米SU7定價小於人民幣20萬元（約合2.8萬美元），參考比亞迪秦PLUS（純電），全年銷量有望衝擊10萬輛；若SU7定價介於人民幣20萬到30萬元（約合2.8萬至4.2萬美元），參考小鵬P7表現，全年銷量將達到6萬輛。