美阻ASML對中出貨 中國外交部批：霸道行徑違國貿規則

中國外交部發言人汪文斌痛批美國施壓ASML停止向中國出口部分光刻機，是霸道、霸凌行徑嚴重違背國際貿易規則。（美聯社）

彭博報導美方施壓荷蘭半導體設備製造商愛司摩爾（ASML）公司停止向中國出口部分光刻機，對中國外交部發言人汪文斌2日在例行記者會上痛批，美方有關霸道、霸凌行徑嚴重違背國際貿易規則，嚴重破壞全球半導體產業格局。

汪文斌表示，中方一貫反對美國泛化國家安全概念，以各種藉口脅迫其他國家搞對華科技封鎖。半導體是高度全球化的產業，在各國經濟深度融合的背景下，美方有關霸道、霸凌行徑嚴重違背國際貿易規則，嚴重破壞全球半導體產業格局，嚴重衝擊國際產業鏈供應鏈 的安全和穩定，必將自食其果。

汪文斌並敦促荷蘭，秉持客觀公正立場和市場原則，尊重契約精神，以實際行動維護中荷兩國和雙方企業的共同利益，維護國際產業鏈供應鏈的穩定和自由開放、公正、非歧視 的國際貿易環境。中方將密切關注有關動向，堅決維護自身合法權益。

彭博引述知情人士說法指出，ASML應拜登 政府要求，在高階晶片製造設備出口禁令生效前幾周，取消對中國的部分光刻機訂單。原本荷蘭新限制措施1月全面生效前，ASML持有可向中國公司提供三款頂級深紫外光刻機的許可證，但美國施壓要其立即停止運送預先計畫提供給中國客戶的部分光刻機。

路透報導，ASML證實荷蘭政府撤銷向中國出口部分光刻機產品的許可證。ASML在聲明中稱，荷蘭政府在去年撤銷公司NXT:2050i和NXT:2100i光刻系統的部分出口許可證，該禁令會對部分中國客戶產生影響。