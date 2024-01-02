中國官員：經濟面臨困難挑戰 國內大循環有堵點

中國經濟面臨困難挑戰。(歐新社)

就在外界對中國今年經濟情況悲觀之際，中國財經高層官員強調，除了外部因素，中國經濟自身也面臨困難挑戰，國內大循環存在堵點，要增強憂患意識，有效應對和解決。

高盛、摩根士丹利以及瑞銀集團在內的10家國家投行及券商稍早前預測說，中國房地產 建設活動的低迷景況將持續至2024年，進而拖累經濟成長，而中國政府為了穩定房地產市場所付出的努力不足以扭轉經濟低迷的局面。

中共 黨媒人民日報今天刊登中共中央財經委員會辦公室常務副主任韓文秀的文章說，一些機構預測，2023年中國經濟增長5.2%左右。儘管有基數因素影響，「但按年回升向好是基本趨勢」。

雖然如此，韓文秀指出，「同時也要看到，中國經濟發展既面臨外部各種不穩定不確定性因素，自身也面臨一些困難和挑戰，國內大循環存在堵點。要增強憂患意識，有效應對和解決這些問題」。

他說，2023年中共中央經濟工作會議要求要堅持穩中求進、以進促穩、先立後破，「我們要認真領會其中的深刻內涵」。

在「穩中求進」方面，要堅持做好經濟工作的基本方法論。要把「穩」作為大局和基礎，該穩的要穩住。要多出有利於穩預期、穩增長、穩就業的政策，「謹慎出台收縮性、抑制性舉措」，為實現「進」創造有利條件。

「以進促穩」則是把「進」作為方向和動力，不能消極應對、不思進取。要增強前瞻性，改革舉措和宏觀政策要努力走在市場變化和風險暴露之前，確保中國經濟發展行穩致遠。

至於「先立後破」，不符合新時代要求的體制機制和政策舉措要及時破除。

此外，文章指出，要扎實做好重點經濟工作，其中包括著力擴大國內需求，「中國內需潛力大，是一個富礦」。要激發有潛能的消費，擴大有效益的投資 ，形成消費和投資相互促進的良性循環；要發揮好政府投資的帶動放大效應，完善投融資機制，支持社會資本參與新型基礎設施等領域建設。