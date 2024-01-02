我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史指開年收跌 那指跌逾1.6%

奶油可放在室內多久？奶油大廠給出答案

中國官員：經濟面臨困難挑戰 國內大循環有堵點

中央社台北2日電
中國經濟面臨困難挑戰。(歐新社)
中國經濟面臨困難挑戰。(歐新社)

就在外界對中國今年經濟情況悲觀之際，中國財經高層官員強調，除了外部因素，中國經濟自身也面臨困難挑戰，國內大循環存在堵點，要增強憂患意識，有效應對和解決。

高盛、摩根士丹利以及瑞銀集團在內的10家國家投行及券商稍早前預測說，中國房地產建設活動的低迷景況將持續至2024年，進而拖累經濟成長，而中國政府為了穩定房地產市場所付出的努力不足以扭轉經濟低迷的局面。

中共黨媒人民日報今天刊登中共中央財經委員會辦公室常務副主任韓文秀的文章說，一些機構預測，2023年中國經濟增長5.2%左右。儘管有基數因素影響，「但按年回升向好是基本趨勢」。

雖然如此，韓文秀指出，「同時也要看到，中國經濟發展既面臨外部各種不穩定不確定性因素，自身也面臨一些困難和挑戰，國內大循環存在堵點。要增強憂患意識，有效應對和解決這些問題」。

他說，2023年中共中央經濟工作會議要求要堅持穩中求進、以進促穩、先立後破，「我們要認真領會其中的深刻內涵」。

在「穩中求進」方面，要堅持做好經濟工作的基本方法論。要把「穩」作為大局和基礎，該穩的要穩住。要多出有利於穩預期、穩增長、穩就業的政策，「謹慎出台收縮性、抑制性舉措」，為實現「進」創造有利條件。

「以進促穩」則是把「進」作為方向和動力，不能消極應對、不思進取。要增強前瞻性，改革舉措和宏觀政策要努力走在市場變化和風險暴露之前，確保中國經濟發展行穩致遠。

至於「先立後破」，不符合新時代要求的體制機制和政策舉措要及時破除。

此外，文章指出，要扎實做好重點經濟工作，其中包括著力擴大國內需求，「中國內需潛力大，是一個富礦」。要激發有潛能的消費，擴大有效益的投資，形成消費和投資相互促進的良性循環；要發揮好政府投資的帶動放大效應，完善投融資機制，支持社會資本參與新型基礎設施等領域建設。

投資 中共 房地產

上一則

「愛國主義教育法」生效 中國基督徒面臨更高壓政策

下一則

美阻ASML對中出貨 中國外交部批：霸道行徑違國貿規則

延伸閱讀

財新文章緬懷李克強等人遭刪 社長胡舒立微博清空

財新文章緬懷李克強等人遭刪 社長胡舒立微博清空
呂良偉海上放生發感性文章 網猜：緬懷舊愛周海媚

呂良偉海上放生發感性文章 網猜：緬懷舊愛周海媚
財經簡訊

財經簡訊
財經簡訊

財經簡訊

熱門新聞

圖為南海艦隊三亞榆林軍港內景。（取自解放軍報）

房裡老「發著綠光」怪怪的 房東報案…北京偵破間諜案

2023-12-27 11:41
今年以來中國入境旅遊復甦速度遠不及國內旅遊，外界認為行動支付等網路程序成為外國遊客在中國的「壁壘」。（中新社）

直擊境外赴中支付痛點 人行：刷卡、掃碼與現金並行

2023-12-28 10:40
定價35元的羊肉麵。（取材自中新周刊）

上海餐飲「小白」砸80萬開麵店 6天倒閉賠60萬

2023-12-30 06:30
中國河南省寧陵縣一名初中生疑遭霸凌在校內墜樓死亡後，28日引發萬民上街遊行抗議討說法。（截取自X影片）

初中生墜樓死引發萬民抗議 河南寧陵封城

2023-12-30 11:10
國家主席習近平發布2024新年電視談話，身後書架上的照片引起關注。(取材自央視)

習近平辦公室書架照片「上新」 掌上明珠習明澤模樣曝光

2024-01-01 01:29
中國知名財經媒體人羅琦因突發重症肺炎去世，年僅36歲。（取材自微博）

年僅36歲 中國知名媒體人驚傳病逝 最後PO文「我發燒了…」

2023-12-25 20:47

超人氣

更多 >
日本羽田機場飛機相撞 379人逃命 海保機5死、機長重傷

日本羽田機場飛機相撞 379人逃命 海保機5死、機長重傷
血流如注…南韓在野黨魁李在明頸部遭刺 兇嫌當場被逮

血流如注…南韓在野黨魁李在明頸部遭刺 兇嫌當場被逮
2024運勢 3生肖一路旺到年底 事業升官、數錢數到手軟

2024運勢 3生肖一路旺到年底 事業升官、數錢數到手軟
毛衣縮水怎麼辦？4步驟讓它復原

毛衣縮水怎麼辦？4步驟讓它復原
台前職棒名投張誌家驚傳猝逝 享年43歲 母證實死訊

台前職棒名投張誌家驚傳猝逝 享年43歲 母證實死訊