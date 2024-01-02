我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯惡夜大火吞噬民宅 華人3死2傷

哈佛大學校長蓋伊 在剽竊指控及反猶爭議下辭職

「愛國主義教育法」生效 中國基督徒面臨更高壓政策

中央社台北2日電
中國全國人大常委會去年10月底表決通過「愛國主義教育法」，於元旦生效實施。圖為天安門廣場上紅旗飄揚。（中新社）
中國全國人大常委會去年10月底表決通過「愛國主義教育法」，於元旦生效實施。圖為天安門廣場上紅旗飄揚。（中新社）

中國政府頒布的「愛國主義教育法」昨起正式生效。分析說，這部法律的實施對中國宗教信徒來說顯得沉重，加上高層官員日前的說法，中國基督徒今年恐將面臨更加嚴酷的宗教中國化高壓政策。

愛國主義教育法第22條規定，「國家鼓勵和支持宗教團體、宗教院校、宗教活動場所開展愛國主義教育，增強宗教教職人員和信教群眾的國家意識、公民意識、法治意識和愛國情感，引導宗教與社會主義社會相適應」。

美國之音中文網今天報導，就在幾天前，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧會見基督教全國兩會（中國基督教三自愛國運動委員會、中國基督教協會）新老領導班子成員時「發出了令人不安的信息」，表示「要堅持全面從嚴治教，依法依規進行宗教活動」。

報導引述觀察人士指出，中共當局對宗教的干預幾乎到了令人窒息的地步，例如遼寧省瀋陽市遼中區基督教會為了配合「愛國主義教育法」，將主日崇拜活動改為表演該教會牧師作詞的「祖國頌」以及舞蹈「遼河兒女跟黨走」，並在教堂講解中國紅軍「二萬五千里長征」的故事。

廣東省廣州市民族宗教事務局上個月則發布了一段「如何舉報非法宗教活動」影片，展示了一對男女情侶在男方參加了宗教活動後，女方向宗教局進行舉報的全過程。

在廣州市從事傳道工作多年的關牧師今年夏天被趕出廣州市，只能寄居另個廣東省城市繼續從事布道工作，直到現在還未獲當局准許返回廣州市。

關牧師告訴美國之音，「我們生活在中國法令法規之下，我們沒有犯罪，我們的罪是沒有遵行基督教中國化，沒有通過犧牲信仰來維護共產黨的領導」。

中共總書記習近平2015年就開始在官方場合強調宗教中國化，並於2018年初實施新的「宗教事務條例」，強迫各地教會禁止未成年人士參與任何宗教活動。

報導說，前領導人胡錦濤時代容許信徒參與主日學活動，而為了禁止中國教會復辦主日學等活動，官方推行「宗教活動場所星級評定考核辦法」，將舉辦主日學的教會評分直接「清零」，教會若受罰將立即被禁止運作，官方更對違規舉辦主日學者予以高達人民幣9.8萬至83.8萬元的重罰。

對於王滬寧向基督教會發出的指令，在北京和廣州教會不定期工作的林牧師顯得不以為然地說：「官辦教堂是執政黨養活的，所以黨必定對他們有要求，他們是領工資的就要聽話，我們沒領工資的，這些話跟我們有什麼關係呢？」

除了嚴格監管教會，中國有些地方政府甚至不允許民眾慶祝聖誕節。關牧師透露，聖誕節前廣州警方特地找上門，警告他不要在聖誕節和平安夜舉行大型活動。

報導引述專家分析，習近平一直將基督教視為外國意圖影響中國的工具，隨著新的一年到來，北京對宗教的控制勢必愈來愈緊。

聖誕節 中共 習近平

上一則

稱日本地震可能是報應 海南新聞主播遭停職調查

延伸閱讀

雲南鸚鵡罵遊客「傻逼」 掰不回來還教會其他鸚鵡

雲南鸚鵡罵遊客「傻逼」 掰不回來還教會其他鸚鵡
妻上班被欺負 北卡牧師衝麥當勞把同事頭推向400°F油鍋

妻上班被欺負 北卡牧師衝麥當勞把同事頭推向400°F油鍋
宋逸民妻陳維齡被教友控偽造文書 檢察官處分不起訴

宋逸民妻陳維齡被教友控偽造文書 檢察官處分不起訴
寒假計畫

寒假計畫

熱門新聞

圖為南海艦隊三亞榆林軍港內景。（取自解放軍報）

房裡老「發著綠光」怪怪的 房東報案…北京偵破間諜案

2023-12-27 11:41
今年以來中國入境旅遊復甦速度遠不及國內旅遊，外界認為行動支付等網路程序成為外國遊客在中國的「壁壘」。（中新社）

直擊境外赴中支付痛點 人行：刷卡、掃碼與現金並行

2023-12-28 10:40
定價35元的羊肉麵。（取材自中新周刊）

上海餐飲「小白」砸80萬開麵店 6天倒閉賠60萬

2023-12-30 06:30
中國河南省寧陵縣一名初中生疑遭霸凌在校內墜樓死亡後，28日引發萬民上街遊行抗議討說法。（截取自X影片）

初中生墜樓死引發萬民抗議 河南寧陵封城

2023-12-30 11:10
國家主席習近平發布2024新年電視談話，身後書架上的照片引起關注。(取材自央視)

習近平辦公室書架照片「上新」 掌上明珠習明澤模樣曝光

2024-01-01 01:29
中國知名財經媒體人羅琦因突發重症肺炎去世，年僅36歲。（取材自微博）

年僅36歲 中國知名媒體人驚傳病逝 最後PO文「我發燒了…」

2023-12-25 20:47

超人氣

更多 >
「復仇者聯盟」老成員各自安好？這兩個卻鬥得你死我活

「復仇者聯盟」老成員各自安好？這兩個卻鬥得你死我活
疑遭綁架中國留學生 找到人了

疑遭綁架中國留學生 找到人了
血流如注…南韓在野黨魁李在明頸部遭刺 兇嫌當場被逮

血流如注…南韓在野黨魁李在明頸部遭刺 兇嫌當場被逮
日本羽田機場飛機相撞 379人逃命 海保機5死、機長重傷

日本羽田機場飛機相撞 379人逃命 海保機5死、機長重傷
2024運勢 3生肖一路旺到年底 事業升官、數錢數到手軟

2024運勢 3生肖一路旺到年底 事業升官、數錢數到手軟