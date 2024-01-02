我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

稱日本地震可能是報應 海南新聞主播遭停職調查

紐約羅斯福島清晨發生爆炸 無人受傷 原因未知

稱日本地震可能是報應 海南新聞主播遭停職調查

中央社台北2日電
海南廣播電視台主持人肖程皓。(截自X平台)
海南廣播電視台主持人肖程皓。(截自X平台)

日本在元旦發生規模7.6強震後，有一些中國民眾表達出幸災樂禍的言詞。海南廣播電視台晚間發布，該台主持人肖程皓在其個人自媒體帳號上發布不當言論一事，台方正組織核查，在此期間，暫停止其工作。

肖程皓是海南新聞聯播主播，一級播音員。這段引發爭議的短影音已經下架，但從截圖畫面仍可看出，肖程皓在講述日本地震新聞時，打出的字幕是「報應來了？日本突發7.4級地震」。

元旦日本能登半島發生規模7.6強震後，根據石川縣政府，截至2日，當地至少有48人因地震罹難。

根據社群平台X上一些網友分享的截圖，針對這起天災，有些網友在社群平台微博上留言稱「哈哈哈新年新氣象」、「新年福報」；央視播報這則新聞時，網路上的彈幕（網友即時評論）出現許多幸災樂禍的內容。

但也有不少網友留言表示，希望在日本的中國公民注意安全、或寫道：「作為一個甘肅人，希望哪裡都不要再地震，希望新的一年都平平安安」。

日本 地震 甘肅

上一則

上海、浙江等地皆有案例…詐騙新手法「虛擬綁架」

延伸閱讀

「別看電視快逃」日本強震 NHK主播強力籲避難獲讚譽

「別看電視快逃」日本強震 NHK主播強力籲避難獲讚譽
日本位環太平洋火山帶 建築物是全世界最抗震國家之一

日本位環太平洋火山帶 建築物是全世界最抗震國家之一
日本能登半島地震／民眾在震後漫漫長夜對抗低溫 坦言急需資訊跟物資

日本能登半島地震／民眾在震後漫漫長夜對抗低溫 坦言急需資訊跟物資
日本能登半島地震／災民排出「SOS」 地方首長稱面臨毀滅性狀況

日本能登半島地震／災民排出「SOS」 地方首長稱面臨毀滅性狀況

熱門新聞

圖為南海艦隊三亞榆林軍港內景。（取自解放軍報）

房裡老「發著綠光」怪怪的 房東報案…北京偵破間諜案

2023-12-27 11:41
今年以來中國入境旅遊復甦速度遠不及國內旅遊，外界認為行動支付等網路程序成為外國遊客在中國的「壁壘」。（中新社）

直擊境外赴中支付痛點 人行：刷卡、掃碼與現金並行

2023-12-28 10:40
定價35元的羊肉麵。（取材自中新周刊）

上海餐飲「小白」砸80萬開麵店 6天倒閉賠60萬

2023-12-30 06:30
中國河南省寧陵縣一名初中生疑遭霸凌在校內墜樓死亡後，28日引發萬民上街遊行抗議討說法。（截取自X影片）

初中生墜樓死引發萬民抗議 河南寧陵封城

2023-12-30 11:10
中國知名財經媒體人羅琦因突發重症肺炎去世，年僅36歲。（取材自微博）

年僅36歲 中國知名媒體人驚傳病逝 最後PO文「我發燒了…」

2023-12-25 20:47
國家主席習近平發布2024新年電視談話，身後書架上的照片引起關注。(取材自央視)

習近平辦公室書架照片「上新」 掌上明珠習明澤模樣曝光

2024-01-01 01:29

超人氣

更多 >
「復仇者聯盟」老成員各自安好？這兩個卻鬥得你死我活

「復仇者聯盟」老成員各自安好？這兩個卻鬥得你死我活
疑遭綁架中國留學生 找到人了

疑遭綁架中國留學生 找到人了
布萊德彼特太紅 好萊塢選邊站 裘莉認敗走人？

布萊德彼特太紅 好萊塢選邊站 裘莉認敗走人？
血流如注…南韓在野黨魁李在明頸部遭刺 兇嫌當場被逮

血流如注…南韓在野黨魁李在明頸部遭刺 兇嫌當場被逮
台前職棒名投張誌家驚傳猝逝 享年43歲 母證實死訊

台前職棒名投張誌家驚傳猝逝 享年43歲 母證實死訊