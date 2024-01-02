稱日本地震可能是報應 海南新聞主播遭停職調查
日本在元旦發生規模7.6強震後，有一些中國民眾表達出幸災樂禍的言詞。海南廣播電視台晚間發布，該台主持人肖程皓在其個人自媒體帳號上發布不當言論一事，台方正組織核查，在此期間，暫停止其工作。
肖程皓是海南新聞聯播主播，一級播音員。這段引發爭議的短影音已經下架，但從截圖畫面仍可看出，肖程皓在講述日本地震新聞時，打出的字幕是「報應來了？日本突發7.4級地震」。
元旦日本能登半島發生規模7.6強震後，根據石川縣政府，截至2日，當地至少有48人因地震罹難。
根據社群平台X上一些網友分享的截圖，針對這起天災，有些網友在社群平台微博上留言稱「哈哈哈新年新氣象」、「新年福報」；央視播報這則新聞時，網路上的彈幕（網友即時評論）出現許多幸災樂禍的內容。
但也有不少網友留言表示，希望在日本的中國公民注意安全、或寫道：「作為一個甘肅人，希望哪裡都不要再地震，希望新的一年都平平安安」。
😲海南广电总台主持人肖程皓在其个人自媒体账号上就 #日本地震 发表言论，被指为不当，已被暂停其工作😳— 小瑷 (@qinxiaoai1) January 2, 2024
推友们，你们认为有什么问题吗？👀🥺🧐#Japan #earthquake #地震 https://t.co/pVquZoB10F pic.twitter.com/4TBT4A4oQl
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