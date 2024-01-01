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中國「愛國教育法」上路 學者：愛國是本分 要「聽黨話跟黨走」

記者黃雅慧／即時報導
中國「愛國主義教育法」1月1日起正式施行，該法還規定要增強港澳愛國精神，自覺維護國家主權、統一和領土完整。(中通社)
中國「愛國主義教育法」1月1日起正式施行，該法還規定要增強港澳愛國精神，自覺維護國家主權、統一和領土完整。(中通社)

中國「愛國主義教育法」1日起正式施行，北京師範大學馬克思主義學院院長張潤枝解讀稱，愛國主義教育法的制定和施行，凸顯了「新時代」愛國主義教育的極端重要性。張潤枝說，對每一個中國人來說，愛國是本分，也是職責；愛國主義不僅是觀念，更是實踐。要自覺擔當使命，「聽黨話跟黨走」，做「新時代」忠誠的愛國者。

中國「愛國主義教育法」2023年10月24日經中共全國人大常委會通過，於今年1月1日起正式實施，該法共計五章40條。

張潤枝在中共中央紀委國家監委網站的專訪中指出，「新時代」愛國主義教育的國內外環境和局勢都發生重大變化，面對各種社會思潮的傳播和多元價值的衝突，愛國主義教育應積極回應人們思想中的難點問題和實踐中的現實問題。

張潤枝稱，要正確理解「愛國主義教育應當堅持愛國和愛黨、愛社會主義相統一就是其中的核心」；「缺乏對國家主權和社會制度認同的愛國主義是不完整的。」

對於要如何推動愛國主義教育？張潤枝提出三點：

一、善用歷史資源，將愛國主義教育與中國共產黨史、新中國史、改革開放史、社會主義發展史、中華民族發展史教育相結合；

二、充分利用愛國主義教育基地舉辦各種紀念活動；

三、善用網路新媒體唱響主旋律，營造愛國濃厚氛圍。

中國「愛國主義教育法」明定，必須將愛國主義教育納入國民教育體系、文藝活動、出版作品及旅遊等。該法還提到，應採取措施開展歷史文化教育和「一國兩制」實踐教育，增強港澳同胞的愛國精神，自覺維護國家主權、統一和領土完整。

此外，該法還規定，「國家加強對推進祖國統一方針政策的宣傳教育，增強包括台灣同胞在內的全中國人民對完成祖國統一大業神聖職責的認識」。

此前，多位旅美學者認為該法收縮言論，如美國聖湯瑪斯大學（University of St. Thomas）國際研究講座教授葉耀元認為該法可能限縮言論自由；旅居美國的普林斯頓中國學社執行主席陳奎德則認為，推動立法就是繼續加強言論管制。

不過，中共中央宣傳部宣傳教育局副局長曾建立稱，將愛國教育寫入法律，是回應人民強烈愛國熱情，更好為強國建設、民族復興偉業統一思想、凝聚力量的現實需要。

中共 教育局 共產黨

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