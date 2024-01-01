廣東鄉鎮公布公僕「躺平者」名單 將面臨六個月整改
近期中國網路流傳一紙廣東佛山市三水區南山鎮發布《2023年度躺平休閒人員擬定名單公示》，共有八人上榜躺平者名單，綜合大皖新聞、極目新聞等陸媒報導，南山鎮政府證實該公示，並稱是南山鎮「虎軍」行動舉措。如被列為「躺平者」，將有6個月整改期，還有先進部門幫助改進提升。
「躺平」為中國網路流行用語，意指不再充滿激情、追求成功，隨遇而安的心態。不過該趨勢並不為中國官方樂見，在中共內部黨員教育與公務員教育中持續倡導「拒絕躺平」。
從網傳公示圖片來看，該公示根據《南山鎮躺平休閒人員和末位鞭策人員處理規程》精神，通過談話調研、民主評議、作風效能領導小組審定等工作環節，經鎮黨委研究同意，有八名同志列入該鎮2023年度躺平休閒人員擬定名單。如有不同意見可向鎮作風效能辦反映。公示時間為2023年12月29日至2024年1月5日，共5個工作日。
大皖新聞報導，佛山市三水區南山鎮黨委委員黃恒建表示，今年為了幹部隊伍營造競標爭先氛圍，專門推出「虎軍」行動，有部門的紅黑榜、南山之星、躺平人員等，有正向，也有反向激勵。「整個機關大概300多名工作人員，前期開展一個大規模的調研談話，總共接近談了170多人，主要針對工作紀律、工作態度、工作效率方面。」他說。
而躺平人員的定義為何？黃恒建指出，「（躺平）也不是完全不幹活，也沒有違法違紀，只是能力、紀律、效率相對來說弱一點。」
但此類徵選躺平者活動引起專家提醒須謹慎。極目新聞報導，武漢大學城市安全與社會管理研究中心副主任、特聘教授尚重生認為，「躺平者」可能是一個文學術語，並非政策或法律術語，怎麼定義「躺平者」？如何制定「躺平」和「不躺平」的標準？可能並沒有相關政策或法律的支撐。以此作為一項政策來操作的時候容易誤打誤傷。
此前，中國也有多地評選「躺平者」。浙江省麗水市景寧畲族自治縣2022年2月曾公開評選「躺平者」；江蘇省鹽城市濱海縣委組織部在2022年7月重點面向全縣各級機關和國有企事業單位在編在職的縣管幹部和中層幹部，開展尋找身邊的「躺平者」活動，當年7月26日，首批7名體制內「躺平者」被集中誡勉談話；西藏日喀則市委組織部在2023年9月聯合宣傳、網信等部門在當地多個官方微信公眾號開設曝光台，通報曝光「躺平式」幹部負面典型和教育轉化典型相關案例等。
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