廣東鄉鎮公布公僕「躺平者」名單 將面臨六個月整改

中國網路流傳一紙廣東佛山市三水區南山鎮發布《2023年度躺平休閒人員擬定名單公示》，共有八人上榜躺平者名單。（圖／取自極目新聞）

近期中國網路流傳一紙廣東佛山市三水區南山鎮發布《2023年度躺平休閒人員擬定名單公示》，共有八人上榜躺平者名單，綜合大皖新聞、極目新聞等陸媒報導，南山鎮政府證實該公示，並稱是南山鎮「虎軍」行動舉措。如被列為「躺平者」，將有6個月整改期，還有先進部門幫助改進提升。

「躺平」為中國網路流行用語，意指不再充滿激情、追求成功，隨遇而安的心態。不過該趨勢並不為中國官方樂見，在中共 內部黨員教育與公務員教育中持續倡導「拒絕躺平」。

從網傳公示圖片來看，該公示根據《南山鎮躺平休閒人員和末位鞭策人員處理規程》精神，通過談話調研、民主評議、作風效能領導小組審定等工作環節，經鎮黨委研究同意，有八名同志 列入該鎮2023年度躺平休閒人員擬定名單。如有不同意見可向鎮作風效能辦反映。公示時間為2023年12月29日至2024年1月5日，共5個工作日。

大皖新聞報導，佛山市三水區南山鎮黨委委員黃恒建表示，今年為了幹部隊伍營造競標爭先氛圍，專門推出「虎軍」行動，有部門的紅黑榜、南山之星、躺平人員等，有正向，也有反向激勵。「整個機關大概300多名工作人員，前期開展一個大規模的調研談話，總共接近談了170多人，主要針對工作紀律、工作態度、工作效率方面。」他說。

而躺平人員的定義為何？黃恒建指出，「（躺平）也不是完全不幹活，也沒有違法違紀，只是能力、紀律、效率相對來說弱一點。」

但此類徵選躺平者活動引起專家提醒須謹慎。極目新聞報導，武漢大學城市安全與社會管理研究中心副主任、特聘教授尚重生認為，「躺平者」可能是一個文學術語，並非政策或法律術語，怎麼定義「躺平者」？如何制定「躺平」和「不躺平」的標準？可能並沒有相關政策或法律的支撐。以此作為一項政策來操作的時候容易誤打誤傷。