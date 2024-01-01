黎智英等案2024年料有裁決 學者：香港政治不平靜

黎智英（中）去年12月18日在西九龍法院開審，預計審訊需時超過80天。（美聯社資料照片）

外界預料，香港 法院今年應會對於泛民初選、立場新聞、壹傳媒創辦人黎智英 及蘋果日報等備受關注案件作出裁決；學者表示，審訊有結果後，國際社會應會就此發聲，香港政治不會平靜。

香港於2020年中實施國安法後，出現多宗備受國際關注的國安法案件，包括泛民初選案。案中47名被告被控違反國安法下的顛覆國家政權罪，指他們參與或組織立法會初選，濫用當選議員後的職權，癱瘓政府運作。

黎智英面對3項涉及國安法控罪，分別是他與6名蘋果日報高層、與涉「12港人案」的李宇軒等人，及他個人被控「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」。

立場新聞案前總編輯鍾沛權、時任署任總編輯林紹桐被控「串謀發布煽動刊物」。

3宗案件的大部份被告，在案件開審前已還押了一段長時間。初選案的被告於2021年初被捕，但案件於2023年2月6日才開始審訊，期間大部份被告已被還押近2年，只有少數被告獲准保釋。

黎智英於2020年8月被捕後，一度獲准保釋，但同年12月開始還押，期間黎智英因其他案件包括「詐騙罪」被判5年9個月，目前仍在服刑，即由2020年12月至今的3年黎智英都在獄中。

蘋果日報6名高層則於2021年6月中被捕，還押至今已逾2年。

黎智英及蘋果日報案終在2023年12月18日開審。

立場新聞的鍾沛權及林紹桐於2021年12月底被捕，案件延至2022年10月開審。林被還押逾10個月，鍾被還押近1年，之後2人獲准保釋。

這3宗案件預料今年會有裁決。泛民初選案的控辯雙方於2023年12月完成結案陳辭，當時法官指預料3至4個月後即今年會有裁決。

黎智英案預料審訊80天，即如無意外今年會完成審訊，可能會有裁決。

立場新聞案原定2023年11月15日會有裁決，據港媒報導，法官決定等候另一宗煽動上訴案有裁決後，才就立場新聞案作出裁決，也預料今年會有裁決。

香港理大應用社會科學系前助理教授鍾劍華向中央社表示，3宗案件由被告被捕，到開審、審訊過程、檢方的理據等都受到國際社會及傳媒關注，期間港府 已經備受批評。

他表示，預料審訊有正式結果時，會掀起另一波國際社會的反彈。

他表示，例如2023年11月美國跨黨派議員提出「香港制裁法」草案，要求制裁49名港官員及司法人員等，但需等待美國國會參眾兩院通過，之後由華府作最終決定。上述重大案件的判決，再加上美中關係的發展，可能會影響華府的決定。

他表示，裁決再次展示香港是否仍有司法獨立，令香港的對外關係負面發展的可能性高。

鍾劍華又表示，再加上港府指今年會就基本法23條完成立法，所以香港政治上不會平靜。