中國房貸利率又降了10個基點

中國房貸利率調降10個基點。（新華社）

中國房貸利率 調降10個基點（0.1%），每年的1月1日是中國房貸的重定價日，銀行會根據上一年貸款 市場報價利率（LPR）的漲跌幅度，自動調整新一年的個人房貸利率，在過去的一年，5年期以上LPR從4.3%下降至4.2%，下調了10個基點，所以，對於選擇1月1日作為重定價日的房貸客戶，房貸利率也將下調10個基點。

第一財經報導，2023年對於住房貸款人來說，最大的事件莫過於9月全國同步開啟的存量房貸利率批量下調，此次調降後，市場上大致出現三類不同的存量房貸執行利率。一是低於4.3%，比如早年購房者；二是等於4.3%，也是此次調降以後最為普遍的房貸利率；三是高於4.3%，這部分按揭貸款人主要是北京和上海2020年以後購房的群體，當時雖然也可以下調，但是下限是LPR+55基點，即4.85%。

去年9月的存量房貸利率下調，調整的是加點部分，而今年1月1日重定價日，調整的是LPR的部分，比如，以去年存量房貸利率調整後執行利率為4.3%的房貸為例，如果約定1月1日為重定價日，那麼，2024年的房貸利率將變為4.2%。

中國人民銀行廣州分行貨幣信貸管理處相關負責人表示，截至2023年9月末，廣東省有428萬筆、2.85兆元存量個人住房貸款完成利率下調，分別占8月末存量個人住房貸款筆數、金額的58%和53%，平均下調幅度為71個基點。2023年9月末，全省存量個人住房貸款加權平均利率為4.28%，比8月末下降37個基點。利率下調可為全省家庭部門每年減少利息支出約人民幣200億元。

就全國的情況來看，根據人行披露資料，截至去年9月底，超過22兆元存量房貸利率完成下調，調整後的加權平均利率為4.27%，平均降幅達到73個基點，每年減少借款人利息支出1600億~1700億元，惠及約5000萬戶、1.5億人。

當然，也有部分住房貸款人選擇將貸款發放日對應的日期作為重定價日，那麼，其房貸利率將會在貸款發放日每年的對應日根據最新的LPR進行調整。

相比2022年下調30個基點，2023年下調10個基點，2024年LPR將有多大的下調空間，這也關係到2025年重定價日後，人們的房貸利率還能減少多少。

廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉認為，2023年存款利率經歷了3輪較大範圍調整，這也為貸款利率在2024年繼續下行創造出空間，相比2023年，2024年無論是國家層面還是居民層面，對於調控政策鬆綁、降低購房成本等來修復房地產 的共識更加明確，預估2024年LPR下調的幅度在20~30個基點左右。