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中國火箭軍醜聞少涉7名將領 另有多人被查落馬

記者賴錦宏／即時報導
中國全國人大常委會2023年12月29日一口氣罷免了九名解放軍高級將領的全國人大代表資格，引發外界震撼。（新華社）
中國全國人大常委會2023年12月29日一口氣罷免了九名解放軍高級將領的全國人大代表資格，引發外界震撼。（新華社）

中國全國人大常委會2023年12月29日一口氣罷免了九名解放軍高階將領的全國人大代表資格，當中包括前空軍司令員丁來杭，連續兩任的火箭軍司令員周亞寧、李玉超等三名上將，以及中央軍委聯合參謀部副參謀長張振中、中央軍委裝備發展部原副部長張育林、南部戰區副司令員兼南部戰區海軍司令員鞠新春、火箭軍原參謀長李傳廣等四名中將。

香港媒體以「史無前例」、「怵目驚心」來形容這一人事消息。報導指出，「最高統帥」（指中共中央軍委主席習近平）2012年執掌軍隊後，以「刮骨療毒」的決心掀起反腐風暴，10年來已有上百名將軍落馬，包括兩名前軍委副主席郭伯雄、徐才厚，兩名軍委委員，即軍委聯合參謀部參謀長房峰輝、軍委政治工作部主任張陽。

文章稱，正當外界以為中共軍隊逐漸風清氣正之際，沒有想到中共二十大後又爆發火箭軍採購軍事設備醜聞，而且牽涉甚廣，可謂「前腐後繼」。落馬的九名共軍將軍「只是冰山一角」，主要是因為他們身兼全國人大代表而曝光。

中共火箭軍領導層更幾乎全軍覆沒，涉及三任司令員（魏鳳和、周亞寧、李玉超）及副司令員劉光斌，以及火箭軍參謀長孫金明，前火箭軍副司令李軍、火箭軍裝備部副部長李同建，而火箭軍前副司令吳國華則在敏感時刻輕生。

港媒指出，盛傳涉案的還包括中共戰略支援部隊司令員巨乾生，海軍副司令馮丹宇、北海艦隊司令王大忠等高階將領。換言之，這輪風暴至少7名上將捲入，少將級以上至少30多名，至於師級幹部那就更多了。

火箭軍 中共 共軍

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