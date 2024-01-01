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中國對6國免簽以來逾11萬人次入境 觀光、商務客佔七成

記者賴錦宏／即時報導
中國提供德國、法國等六國免簽待遇後，迄今已吸引逾11萬人次入境。圖為瀋陽桃仙國際機場。（中新社）
中國提供德國、法國等六國免簽待遇後，迄今已吸引逾11萬人次入境。圖為瀋陽桃仙國際機場。（中新社）

中國對法國、德國等六個國家持普通護照人員實施免簽入境政策一個月以來，共吸引逾11萬人次入境，其中觀光休閒和從事商務活動人員逾七成。

據貴州日報旗下新媒體《天眼新聞》報導，中國國家移民管理局統計，自12月1日中國對法國、德國、義大利、荷蘭、西班牙、馬來西亞等六國持普通護照人員試行單方面免簽政策實施以來，截至2023年12月31日，上述6國來華人員共計21.4萬人次，較11月上升28.5%，其中持普通護照免簽入境人數共計11.8萬人次，佔同期六國入境總人數的55.1%。

從入境事由來看，持普通護照免簽入境人員中，前往中國觀光休閒和從事商務活動人員共計9.1萬人次，佔比77.3%。

中國國家移民管理局指出，為確保免簽入境政策順利實施，進一步促進中外人員往來和合作交流，該局部署全國邊檢機關在各口岸現場備足執勤警力、開足查驗通道，確保口岸通關高效順暢。同時，國家移民管理局還指導各地公安機關出入境管理部門，依法依規為免簽入境人員提供停居留便利。

報導稱，未來，中國國家移民管理局還將進一步優化出入境管理服務政策措施，協同有關部門，進一步便利外國人來中國經商、學習、旅遊、工作、生活，全力服務高水平開放高質量發展。

移民 觀光 德國

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