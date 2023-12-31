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紐澳率先點跨年煙火 全球「這地」最後才迎來新年

空汙嚴重 上海迪士尼等多個景區取消跨年煙火秀

記者謝守真／即時報導
上海市空氣品質即時發布平台監測顯示，12月31日15時，上海市即時空氣品質指數為215，屬重度汙染，首要污染物為PM2.5。圖為31日下午16時的陸家嘴。圖／上海市空氣品質即時發布平台
上海市空氣品質即時發布平台監測顯示，12月31日15時，上海市即時空氣品質指數為215，屬重度汙染，首要污染物為PM2.5。圖為31日下午16時的陸家嘴。圖／上海市空氣品質即時發布平台

2023年最後一天，中國多地因出現強霧霾天氣或嚴重空汙，不少景區因此宣布取消今晚的跨年煙火秀。上海31日就因出現嚴重空氣汙染，官方甚至呼籲民眾停止戶外活動。上海迪士尼則宣布，受空氣汙染影響，今晚跨年演出可能不包含煙火效果。

湖南長沙世界之窗景區微信公眾號31日凌晨公告，其演職人員幾乎全員加班，連夜調整升級跨年晚會內容。但因收到來自長沙市政府相關部門的緊急來信，近期長沙市空氣汙染嚴重，為保障市民健康，長沙世界之窗原定31日舉行的亞歷山大燈塔零點跨年煙火活動取消。

江西萍鄉凱光新天地生態旅遊區、安徽淮北朔西湖景區等多地景區也紛紛宣布，鑒於空汙嚴重，取消今晚的跨年焰火秀。

上海市空氣品質即時發布平台監測顯示，12月31日15時，上海市即時空氣品質指數為215，屬重度汙染，首要汙染物為PM2.5，建議兒童、老年人及心臟病、肺病患者應停留在室內，停止戶外運動，一般人減少戶外運動。

上海迪士尼樂園31日下午則於官方微博發布消息稱，上海市已發布空氣重汙染黃色預警，根據相關要求，上海迪士尼樂園可能會對今天的營運安排進行調整。31日晚的「點亮新一年」特別夜間演出將有可能不包含煙火效果，「給您帶來不便，我們深表歉意。感謝您的理解。」

中國中央氣象台31日6時即發布大霧橙色預警，預計31日早晨至上午，河北中南部、河南北部、山東西部、江蘇北部、安徽北部和南部、福建西北部、湖北大部、湖南北部、四川盆地、廣東西部等地的部分地區將有大霧。

其中，河北中南部、河南北部、山東西部、湖北中東部、湖南北部、四川盆地等地有能見度低於200公尺的強濃霧，部分地區有能見度低於50公尺的特強濃霧。

因空汙嚴重，上海迪士尼樂園今晚可能沒有跨年煙火秀。圖為上海迪士尼樂園早前煙火燈光...
因空汙嚴重，上海迪士尼樂園今晚可能沒有跨年煙火秀。圖為上海迪士尼樂園早前煙火燈光秀的資料照。新華社

迪士尼 空氣汙染 河南

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