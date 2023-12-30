遭貶？被查？北京清華大學前校長王希勤 突遭調職

圖為2023年8月24日王希勤在北京清華大學本科新生開學典禮上致詞。（中新社）

北京清華大學前校長王希勤12月22日卸任校長一職，調任中國國家自然科學基金委員會黨組成員、副主任。由於王希勤任清華大學校長還不到兩年，且只平調至學術聲望不及清華的副部級單位，遭質疑其此次調職實為遭貶，網上甚至有傳聞稱他已遭到調查。

北京清華大學校長為副部級，現任上海市委書記陳吉寧2015年卸任清華大學校長後即出任中國環境保護部部長，如今已貴為中共 政治局委員。

王希勤2022年2月出任清華大學校長，迄今還不到兩年時間，按慣例應可再擔任一屆。但在清華大學換屆會上，王希勤並未出席，也沒有發表離別感言。網上因此有消息稱，這明顯是一次被動的「工作調動」，雖然說「另有任用」，但實際上就是「貶職」。

澎湃新聞30日報導，12月29日，從中國國家自然科學基金委員會官網的「領導介紹」欄位上可見，資訊顯示已更新，原任清華大學校長的王希勤已出任國家自然科學基金委員會黨組成員、副主任（副部長級）。

公開資料顯示，王希勤今年55歲，江蘇泰縣人，1986年9月考入清華大學無線電電子學系（該系於1989年改名為電子工程系），隨後於1991年7月拿到學士學位，於同年9月免試推薦直接攻讀電子工程系博士學位，1996年8月博士畢業留校工作。

王希勤曾任清華大學電子工程系主任、信息科學技術學院副院長、副校長等職，直到2022年2月任校長。2023年12月22日，清華新聞網消息指出，清華校長一職由原副校長李路明接任，王希勤則不再擔任清華大學校長、黨委副書記職務，另有任用。