我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

轟動全美的「弒母謀殺案」女兒被關8年獲釋 第1件事想見泰勒絲

世說新聞╱年貨搶先看 這款半價好物華人搶瘋

董軍任中國防長 台學者：重點工作在推動軍事外交

中央社／台北30日電
董軍是中國新任國防部長。（取材自微信）
董軍是中國新任國防部長。（取材自微信）

解放軍前海軍司令員董軍接任中國國防部長。學者林穎佑今天表示，中國防長重點工作在軍事外交，這與董軍曾為中俄等軍演指揮官及與美方互動經驗有關；台灣應密切關注中國疫後對外軍事交流出現突破或發生矛盾之處，以研判未來軍事動向。

中國全國人大常委會議29日決定，任命前海軍司令員董軍為新任中國國防部長，隨後並由中國國家主席習近平簽署主席令生效。

熟悉中共軍事的淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑表示，中國因相對封閉，人事變化難以被外界確切掌握，僅能從公開場合的細節及個人經歷推敲；香港媒體雖然認為董軍並非專長於作戰，但國防部長工作重點為推動軍事外交，因此符合董軍的經歷。

林穎佑表示，董軍曾任北海、東海及南海艦隊等要職，且很多人忽略，董軍於2015年中俄聯合海上軍演、2020年中國與巴基斯坦海上聯演，都擔任統裁部總導演（指揮官），不僅與俄羅斯對話，近年在美中戰區層級對話中，與美方也有互動經驗，這是他出任國防部長的原因。

林穎佑指出，外界會認為海軍背景的中國防長可能是劍指台灣，但國防部長的最大功用為軍事外交及交流，對台軍事決策仍得由中央軍委會決定，因此軍委會的人事變化是否直接反應對台軍事作為，仍需進一步觀察。

林穎佑認為，台灣要注意疫後中國與國外軍事交流對話的過程中，是否出現突破或發生矛盾，都是台灣需積極掌握之處，這些都將成為研判未來軍事動向的重要拼圖。

董軍1961年生，山東煙台人，1978年考入中共解放軍海軍大連艦艇學院，畢業後即在海軍服役，歷任中共海軍司令部軍訓部長、北海艦隊副參謀長、海軍92269部隊司令員；2013年任東海艦隊副司令員；2014年12月轉任海軍副參謀長；2017年1月升任南部戰區副司令員。

國防部 中共 解放軍

上一則

習近平依往例12月31日發表新年賀詞 央視等官媒直播

延伸閱讀

中國首度任命「海軍」將領當國防部長 分析：因最大挑戰都在海上

中國首度任命「海軍」將領當國防部長 分析：因最大挑戰都在海上
疑涉集體貪腐 解放軍9名上將中將被罷免人大代表

疑涉集體貪腐 解放軍9名上將中將被罷免人大代表
懸缺數月後…中國新任國防部長揭曉 前海軍司令董軍升任

懸缺數月後…中國新任國防部長揭曉 前海軍司令董軍升任
誰接中國國防部長？前海軍司令員董軍也是熱門人選

誰接中國國防部長？前海軍司令員董軍也是熱門人選

熱門新聞

朱令曾被稱為清華才女。（視頻截圖）

清華才女、「鉈中毒」受害者朱令去世 剛度過50歲生日

2023-12-22 22:44
C919在香港展示期間曾開放媒體登機參觀，圖為C919的經濟艙。（新華社）

中國國產客機C919最新售價曝光 比波音、空巴同型機便宜

2023-12-24 01:39
圖為南海艦隊三亞榆林軍港內景。（取自解放軍報）

房裡老「發著綠光」怪怪的 房東報案…北京偵破間諜案

2023-12-27 11:41
朱令與母親朱明新。(取材自三聯生活周刊）

清華鉈中毒案 嫌疑人孫維「辦不下去」 扯上江澤民

2023-12-24 13:33
第一位在俄烏戰爭前線陣亡的中國士兵趙睿（右二）。（取材自微博）

重慶小伙趙睿扎波羅熱陣亡 成第一位在俄烏戰爭戰死中國士兵

2023-12-22 19:50
被視為「求學逆襲王」的周信靜。（圖／取自杭州電子科技大學微信公眾號）

浙江高職生11年逆襲成MIT博士 寒門學子周信靜好勵志

2023-12-25 10:16

超人氣

更多 >
好市多自家品牌食品 專家說最棒的是這5樣

好市多自家品牌食品 專家說最棒的是這5樣
南加海灘驚濤拍岸 觀浪民眾倉皇逃命

南加海灘驚濤拍岸 觀浪民眾倉皇逃命
好市多年貨登場 這幾款讓華人驚喜

好市多年貨登場 這幾款讓華人驚喜
權威排名出爐 紐約州這些名校今年被評為最佳

權威排名出爐 紐約州這些名校今年被評為最佳
全國銀行滿意度出爐 這家銀行連續4年奪冠

全國銀行滿意度出爐 這家銀行連續4年奪冠