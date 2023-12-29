董軍任中國防長 台學者：重點工作在推動軍事外交

董軍是中國新任國防部長。（取材自微信）

解放軍 前海軍司令員董軍接任中國國防部 長。學者林穎佑今天表示，中國防長重點工作在軍事外交，這與董軍曾為中俄等軍演指揮官及與美方互動經驗有關；台灣應密切關注中國疫後對外軍事交流出現突破或發生矛盾之處，以研判未來軍事動向。

中國全國人大常委會議29日決定，任命前海軍司令員董軍為新任中國國防部長，隨後並由中國國家主席習近平簽署主席令生效。

熟悉中共 軍事的淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑表示，中國因相對封閉，人事變化難以被外界確切掌握，僅能從公開場合的細節及個人經歷推敲；香港媒體雖然認為董軍並非專長於作戰，但國防部長工作重點為推動軍事外交，因此符合董軍的經歷。

林穎佑表示，董軍曾任北海、東海及南海艦隊等要職，且很多人忽略，董軍於2015年中俄聯合海上軍演、2020年中國與巴基斯坦海上聯演，都擔任統裁部總導演（指揮官），不僅與俄羅斯對話，近年在美中戰區層級對話中，與美方也有互動經驗，這是他出任國防部長的原因。

林穎佑指出，外界會認為海軍背景的中國防長可能是劍指台灣，但國防部長的最大功用為軍事外交及交流，對台軍事決策仍得由中央軍委會決定，因此軍委會的人事變化是否直接反應對台軍事作為，仍需進一步觀察。

林穎佑認為，台灣要注意疫後中國與國外軍事交流對話的過程中，是否出現突破或發生矛盾，都是台灣需積極掌握之處，這些都將成為研判未來軍事動向的重要拼圖。

董軍1961年生，山東煙台人，1978年考入中共解放軍海軍大連艦艇學院，畢業後即在海軍服役，歷任中共海軍司令部軍訓部長、北海艦隊副參謀長、海軍92269部隊司令員；2013年任東海艦隊副司令員；2014年12月轉任海軍副參謀長；2017年1月升任南部戰區副司令員。