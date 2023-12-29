睽違3年…習近平率7常委觀賞新年戲曲晚會

習近平率中共多位領導人觀賞2024年新年戲曲晚會。(新華社)

據新華社報導，2024年新年戲曲晚會北京時間29日晚間在國家大劇院舉行。中共領導人習近平 、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正等，同首都北京各界群眾歡聚一堂，一起觀賞演出，喜迎新年的到來。

追溯先前紀錄可以發現，過去三年因為新冠疫情 ，並沒有黨政領導人出席觀看新年晚會的情況，上一次習近平率中央政治局常委等黨及國家領導人觀看新年戲曲晚會，是2019年12月31日舉行的2020年新年戲曲晚會，當時新冠其實已在武漢爆發，但只是零星個案，還未獲得重視，一直到2020年1月20日中國工程院院士鍾南山晚間接受央視主播白岩松專訪時首次公開示警，武漢已有14名醫務人員被感染，才開始獲整個中國高層及社會重視。

因此這次是睽違三年之久後，首次再有中國高層觀賞演出的情況，同時印證中國已完全走出新冠疫情陰霾，恢復政經與社會運作的常態與正軌。

而新冠疫情三年期間，即2021、22、23年，這一主要由中共中央宣傳部、及中國文化及旅遊部共同主辦新年戲曲晚會，都在步入新年的第一天即元旦晚上舉行，但今年又與2020年晚會相同，是在前一年的歲末登場，而且早了3天。

新華社報導稱，夜幕下的國家大劇院流光溢彩，戲劇場內暖意融融、笑語盈盈。19時50分許，習近平等黨和國家領導人來到晚會現場，同前來觀看演出的老藝術家們親切握手、互致問候，全場響起熱烈掌聲。

報導稱，梨園群英賀新歲，弦唱頌新徵。熱情洋溢的戲曲樂聯奏《迎春》拉開整場晚會的序幕。京劇 《蕩湖船》、台州亂彈《我的芳林村》、高甲戲《圍頭新娘》等新創作品選段，植根生活沃土、呼應時代脈搏，講述了昂揚向上的中國故事和人民群眾的幸福生活；京劇《對花槍》《紅娘》《四郎探母》《赤桑鎮》和越劇《樑山伯與祝英台》等經典唱段韻味十足，展現出中華戲曲的博大精深與底蘊風采。

報導說，崑曲《單刀會》，秦腔、黃梅戲、川劇《江姐》，京劇《沙家浜》等選段編排精妙，帶領觀眾透過不同歷史時期的人物故事，感悟英雄大義、家國情懷；少兒京劇表演《九龍杯》 《定軍山》、武戲《戲武英豪》各具特色，彰顯傳統藝術的薪火相傳與勃勃生機。「奼紫嫣紅新時代，五星爍爍耀東方……」戲歌《文化之光》將晚會氣氛推向最高潮，唱出了廣大戲曲工作者堅持以習近平文化思想為引領，堅定文化自信、投身建設文化強國的豪情壯志。藝術家們的精彩表演贏得全場陣陣喝采和熱烈掌聲。

報導說，整場晚會名家薈萃，優秀傳統劇目與新創佳作交相輝映，展現了新時代戲曲藝術傳承發展的繁榮氣象，唱響了逐夢新征程的時代凱歌。

除了前述七常委與中國國家副主席韓正外，報導稱，在京中共中央政治局委員、中央書記處書記，全國人大常委會部分領導、國務委員、全國政協部分領導，有關部門負責人也觀看演出。